Британська розвідка пояснила, чому РФ атакує Україну іранськими дронами

Росія продовжує використовувати іранські безпілотні літальні апарати проти цілей на всій території України

У Росії виник дефіцит ракет, тож рашисти завдають масованих атак іранськими дронами Shahed-136 по Україні, намагаючись пробити протиповітряну оборону. Про це повідомляє міністерство оборони Великої Британії.

За даними британської розвідки, Росія, ймовірно, витрачає велику кількість іранських БПЛА Shahed-136, щоб пробивати дедалі ефективнішу протиповітряну оборону України. «Швидше за все, вони використовуються як заміна російській високоточній зброї великої дальності, дефіцит якої стає все більшим», – вважають у Міноборони Британії.

Як зазначається у зведенні, Росія продовжує використовувати іранські безпілотні літальні апарати проти цілей на всій території України. Зусилля України щодо поразки БПЛА Shahed-136 стають все більш успішними. Офіційні джерела, включно з президентом Володимиром Зеленським, стверджують, що перехоплюється до 85% атак.

Ці безпілотні літальні апарати повільні, галасливі та літають на малих висотах, що дозволяє легко атакувати одиночні літальні апарати звичайними засобами ППО.

Нагадаємо, триває 243-тя доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник намагається утримати тимчасово захоплені території, покращити тактичне положення, зосереджує зусилля на стримуванні дій Сил оборони на окремих напрямках, веде наступальні дії на Бахмутському та Авдіївському напрямках. За наявною інформацією, РФ продовжує підготовку частини мобілізованих осіб на загальновійськових полігонах та в підрозділах підготовки фахівців окремих спеціальностей.

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