Головна Країна Політика
search button user button menu button

Британська розвідка пояснила, чому РФ атакує Україну іранськими дронами

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Британська розвідка пояснила, чому РФ атакує Україну іранськими дронами
ЗСУ перехоплюють до 85% атак дронів
фото: з відкритих джерел

Росія продовжує використовувати іранські безпілотні літальні апарати проти цілей на всій території України

У Росії виник дефіцит ракет, тож рашисти завдають масованих атак іранськими дронами Shahed-136 по Україні, намагаючись пробити протиповітряну оборону. Про це повідомляє міністерство оборони Великої Британії.

За даними британської розвідки, Росія, ймовірно, витрачає велику кількість іранських БПЛА Shahed-136, щоб пробивати дедалі ефективнішу протиповітряну оборону України. «Швидше за все, вони використовуються як заміна російській високоточній зброї великої дальності, дефіцит якої стає все більшим», – вважають у Міноборони Британії.

Як зазначається у зведенні, Росія продовжує використовувати іранські безпілотні літальні апарати проти цілей на всій території України. Зусилля України щодо поразки БПЛА Shahed-136 стають все більш успішними. Офіційні джерела, включно з президентом Володимиром Зеленським, стверджують, що перехоплюється до 85% атак.

Ці безпілотні літальні апарати повільні, галасливі та літають на малих висотах, що дозволяє легко атакувати одиночні літальні апарати звичайними засобами ППО.

Нагадаємо, триває 243-тя доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник намагається утримати тимчасово захоплені території, покращити тактичне положення, зосереджує зусилля на стримуванні дій Сил оборони на окремих напрямках, веде наступальні дії на Бахмутському та Авдіївському напрямках. За наявною інформацією, РФ продовжує підготовку частини мобілізованих осіб на загальновійськових полігонах та в підрозділах підготовки фахівців окремих спеціальностей.

Читайте також: Юрій Бойко: Україна зазнала найбільшої у світовій історії терористичної атаки на енергетику

Теги: Україна рашисти Іран безпілотник росія Міноборони розвідка британська розвідка

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Британська розвідка назвала мету масованих ударів РФ по Україні
Британська розвідка назвала мету масованих ударів РФ по Україні
18 жовтня, 10:50
У РФ звільнено чотирьох генералів, які командували вторгненням в Україну – британська розвідка
У РФ звільнено чотирьох генералів, які командували вторгненням в Україну – британська розвідка
19 жовтня, 09:32
Британська розвідка оцінила ймовірність нападу з Білорусі
Британська розвідка оцінила ймовірність нападу з Білорусі
21 жовтня, 09:36

Політика

Чи можливі переговори з РФ: Банкова послала чіткий сигнал Кремлю
Чи можливі переговори з РФ: Банкова послала чіткий сигнал Кремлю
Британська розвідка пояснила, чому РФ атакує Україну іранськими дронами
Британська розвідка пояснила, чому РФ атакує Україну іранськими дронами
Обговорили «брудну бомбу»: Кулеба провів розмову з держсекретарем США Блінкеном
Обговорили «брудну бомбу»: Кулеба провів розмову з держсекретарем США Блінкеном
Брехня Росії щодо «брудної зброї»: Кулеба нагадав про улюблений прийом рашистів
Брехня Росії щодо «брудної зброї»: Кулеба нагадав про улюблений прийом рашистів
Російського пропагандиста поранили біля окупованого Донецька – росЗМІ
Російського пропагандиста поранили біля окупованого Донецька – росЗМІ
«Росія приносить смерть і деградацію», – вечірнє звернення Зеленського (відео)
«Росія приносить смерть і деградацію», – вечірнє звернення Зеленського (відео)

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
228K
Фіона Хілл: Ілон Маск передає повідомлення від Путіна
70K
Арестович спрогнозував сумну долю генерала Суровікіна
58K
Чим відомий Богуслаєв: зради та скандали
11K
«Майже катастрофа». Компанія Ахметова розказала, як українці платять за світло
11K
Українці можуть втратити зарплати і пенсії. Шмигаль назвав причину
9812
Переговори України з РФ: Макрон назвав головну умову

Новини

Лукашенко збирає інформацію про потенційних призовників
Сьогодні, 08:07
Україна завдала 11 авіаударів по базах окупантів – Генштаб
Сьогодні, 07:30
«Лінія Вагнера» розколює Кремль – ISW
Вчора, 09:09
ЗСУ знищили бази окупантів на Запоріжжі і в Новій Каховці – Генштаб
Вчора, 07:16
Порошенко передав на аукціон «все, що залишилось від псковських десантників» (фото)
22 жовтня, 20:46
Ракетна атака: енергетики оцінили масштаби пошкоджень мережі
22 жовтня, 12:12

Прес-релізи

В Україні запустили проєкт з ремонту вантажівок для фронту
В Україні запустили проєкт з ремонту вантажівок для фронту
18 жовтня, 17:40
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту