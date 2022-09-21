Пожежі та стрілянина. В Ірані справжня війна через смерть дівчини (відео)

Люди вирушили до резиденції верховного лідера Ірану Алі Хаменеї

20 вересня протести в Ірані, які спалахнули кілька днів тому через смерть дівчини після затримання поліцією, переросли в гарячу фазу. Правоохоронці застосовують проти людей вогнепальну зброю. Є поранені та вбиті.

Іранці вийшли через інцидент на протести. Наразі люди вирушили до резиденції верховного лідера Ірану Алі Хаменеї.

Правоохоронці намагаються розігнати протестувальників. Вони навіть відкривали вогонь та застосовували сльозогінний газ.

An Iranian protester in the city of Shiraz throws back tear gas at security forces.#IranProtests #Mahsa_Amini pic.twitter.com/5ZG03dEqSD — Iran International English (@IranIntl_En) September 20, 2022

Незгодних із діями «поліції моралі» почали заарештовувати.

На вулицях міст палають автомобілі. Крім цього, жінки у знак протесту обрізають волосся та палять хіджаби.

Протести мають противладний характер. Вбиту Аміні поховали у місті Сакез. Люди, які прийшли прощатися з дівчиною, вигукували «смерть диктатору» та кидали камінням у портрет очільника Ірану Алі Хаменеї.

Як повідомлялося, мешканка Ірану Махси Аміні померла після того, як її затримала поліція моралі через «неналежний» хіджаб. Ця подія викликала хвилю протестів у соцмережах і на вулицях країни.