Пожежі та стрілянина. В Ірані справжня війна через смерть дівчини (відео)

20 вересня протести в Ірані, які спалахнули кілька днів тому через смерть дівчини після затримання поліцією, переросли в гарячу фазу. Правоохоронці застосовують проти людей вогнепальну зброю. Є поранені та вбиті.

Іранці вийшли через інцидент на протести. Наразі люди вирушили до резиденції верховного лідера Ірану Алі Хаменеї.

Правоохоронці намагаються розігнати протестувальників. Вони навіть відкривали вогонь та застосовували сльозогінний газ.

An Iranian protester in the city of Shiraz throws back tear gas at security forces.#IranProtests #Mahsa_Amini pic.twitter.com/5ZG03dEqSD