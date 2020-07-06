Біля Британії планують побудувати острів у формі дракона для генерації електроенергії нова енергія



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Острів у формі дракона міг би використовувати приливну енергію Фото: Icreative

Острів Dragon Island матиме 10 000 плавучих будинків і магазинів

У Великій Британії планують побудувати острів у формі дракона, який міг би використовувати приливну енергію. Лідер ради бухти Суонсі - Роб Стюарт - сподівається, що уряд Уельсу підтримає проект Dragon Island.

За підрахунками розробників, острів зможе генерувати екологічно чисту електроенергію для всього Уельсу більш, ніж 100 років за допомогою підводних турбін. Dragon Island матиме 10 000 плавучих будинків і магазинів.

Зараз дозвіл на планування все ще активний. Tidal Power plc запустив схему збору коштів у розмірі 1,2 млн фунтів стерлінгів, продаючи акції у грудні, щоб оплатити роботу, необхідну для збереження дозволу на планування, яке в іншому випадку було б скасовано.

Радам та іншим органам державного сектору буде запропоновано купувати електроенергію, вироблену лагуною протягом встановленої кількості років.

Роб Стюарт упевнений, що нова схема не зажадає такого ж рівня інвестицій платників податків, як довгостроковий проект приливної лагуни. Ці плани на 1,3 млрд фунтів були відхилені урядом Великобританії як занадто дорогі у 2018 році.

За словами Роба Стюарта, вартість острова становитиме 950 млн фунтів.

«Після Covid-19 такий проект може стати ключовим у стимулюванні економіки. Це може створити тисячі робочих місць та привернути туристів», - стверджує Стюарт.