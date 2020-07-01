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    Новини

    У Білорусі почнуть виробляти «супершвидкі» зарядки для електромобілів

    нова енергія
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    Нові пристрої зможуть повністю зарядити електромобіль з акумулятором 40 кіловат за 10-15 хвилин - У Білорусі почнуть виробляти «супершвидкі» зарядки для електромобілів
    Нові пристрої зможуть повністю зарядити електромобіль з акумулятором 40 кіловат за 10-15 хвилин

    Потужність майбутніх електрозаправних станцій - 150 кВт/год

    У білоруському місті Вітебську на заводі «Вітязь» почнуть виробляти електрозаправні станції потужністю 150 кВт/год.

    Наразі виготовляється дослідний зразок, передає ecopress

    Випробування електрозаправної станції потужністю 150 кВт/год почнуться на заводі «Вітязь» восени.

    Пристрої будуть майже втричі потужніші за ті, які зараз виготовляє підприємство. Супершвидкі електрозаправки дозволять повністю зарядити електромобіль з акумулятором в 40 кіловат за 10-15 хвилин.

    Планується, що серійне виробництво станцій потужністю 150 кВт/год почнеться вже в кінці цього року.

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