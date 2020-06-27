Плавучі будинки з сонячними панелями: як це працюватиме нова енергія



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Дизайн плавучих будинків покликаний мінімізувати витрати енергії Фото: Grimshaw

Вода під будинком використовуватиметься для охолодження, а вкритий сонячними панелями дах і фасад будинку - для генерації енергії

Британські архітектори і голландські будівельники представили спільний проєкт плавучих екологічних будинків з сонячними панелями, системою переробки дощової води і можливістю у будь-який момент змінити вид з вікна. Проект реалізує дизайн-студія Grimshaw спільно з будівельною компанією Concrete Valley, повідомляє Business Insider.

Вода під будинком використовуватиметься для охолодження, а вкритий сонячними панелями дах і фасад будинку - для генерації енергії вдень і збору та очищення дощової води. Теплообмінники створюють загальний запас енергії, якщо кілька таких будинків плавають поруч, стаючи енергонезалежними.

Загалом дизайн покликаний мінімізувати витрати енергії. Кожен рівень добре ізольований, а на плоских дахах можна розбивати сади.

Стандартизовані елементи для збірки плавучих будинків будуть виготовляти на фабриці, як деталі конструктора. Такий підхід використовують багато виробників модульних будинків, для того щоб зробити продукцію доступнішою і дозволити покупцям підібрати дизайн під їхні потреби.

«Плавучі будинки невисокої вартості вирізняються мобільністю, автономністю енергетичною та здатністю витримувати кліматичні зміни, - зауважують дизайнери. – Проект пропонує доступне житло, вільне від обмежень наземного будівництва і стійке до зростаючої загрози від підвищення рівня моря».

Фабрика Concrete Valley розташована у Нідерландах, а будинки будуть збиратися прямо біля прибережної зони, щоб потім відразу ж можна було відбуксирувати їх замовнику. Це також зменшить витрати, оскільки компанії не потрібно платити за оренду складальних цехів.

Поки конструктори працюють над прототипом, так що остаточна ціна такого будинку наразі не визначена, як і вартість його експлуатації.

Згідно з торішнім звітом ООН, рівень світового океану у найближчі 80 років може зрости більш ніж на метр, і сотні мільйонів жителів прибережних регіонів можуть залишитися без свого житла.