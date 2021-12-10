У Британії стартував проєкт із використання водню у виробництва віскі

Проєкт WhiskHy отримає державне фінансування у розмірі 2,94 млн фунтів

Міністерство бізнесу, енергетики та промислової стратегії Великобританії надасть 2,94 млн фунтів стерлінгів ($3,9 млн) консорціуму WhiskHy для розширення масштабів застосування водневої технології при виробництві віскі, – повідомляє H2 View.

Проєкт WhiskHy стартував на заводі Glen Garioch компанії Beam Suntory в окрузі Абердіншир (Шотландія), де за 21 місяць мають завершитися промислові випробування водню при виробництві віскі. Передбачається, що за допомогою водневого палива за цей час буде виготовлено 57 тис. пляшок ячмінного напою.

Компанія Supercritical, лідер консорціуму WhiskHy, заявила, що даний продукт, створений із застосуванням водневих технологій, буде готовий до відповідального вживання десь після 2025 року, у міру дозрівання віскі.

«Ми вітаємо державну фінансову підтримку, щоб допомогти декарбонізувати сектор виробництва віскі у Великобританії, і з нетерпінням чекаємо на нові експортні можливості, які надасть виробництво з нульовим рівнем викидів», – сказав генеральний директор Supercritical Метт Берд.

«Ми також з нетерпінням чекаємо на проведення промислових випробувань на нашому лікеро-горілчаному заводі Glen Garioch. Інноваційні водневі технології матимуть вирішальне значення для забезпечення зеленого майбутнього для нашої галузі та нашої планети», – сказав у свою чергу старший менеджер з виробництва Beam Suntory Алістер Лонгвелл.