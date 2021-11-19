  1. Головна
  2. Нова енергія
  3. Новини
рус
    Новини

    У найбільшому порту Скандинавії з'явиться завод із виробництва зеленого водню

    нова енергія
    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Порт Гетеборг є транспортним вузлом для морських, залізничних та автомобільних перевезень - У найбільшому порту Скандинавії з'явиться завод із виробництва зеленого водню

    Порт Гетеборг є транспортним вузлом для морських, залізничних та автомобільних перевезень

    Фото: Port of Gothenburg

    Інноваційне підприємство розпочне свою роботу наприкінці 2022 року

    Компанія Statkraft Hydrogen Sweden і адміністрація шведського порту Гетеборг заявили про намір побудувати у цьому найбільшому порту Скандинавії новий завод із виробництва водню. Передбачувана виробнича потужність підприємства – дві тонни зеленого водню на день, – повідомляє H2 View.

    Початкова потужність підприємства, яке буде побудовано в порту Гетеборг, складе 4 МВт, його будівництво потребуватиме інвестицій у розмірі $7 млн. Інноваційний завод має бути запущений до 2023 року.

    У порту Гетеборг заявили, що нове підприємство сприятиме скороченню викидів вуглекислого газу на 70%. В даний час проводиться попереднє дослідження, основна увага приділяється аспектам безпеки, ця робота має бути завершена на початку 2022 року.

    «Порт Гетеборг є найбільшим портом Скандинавії та, будучи головним транспортним вузлом для морських, залізничних та автомобільних перевезень, виконує широкий спектр операцій з обробки важких вантажів. Водень має замінити при цьому дизельне паливо», – сказав віце-президент по розвитку порту Гетеборг Арвід Гутед.

    «Наша компанія є найбільшим постачальником відновлюваної енергії в Європі, і ми вважаємо, що зелений водень матиме вирішальне значення, якщо ми хочемо досягти у найближчому майбутньому декарбонізації транспорту», – сказав у свою чергу генеральний директор Statkraft Hydrogen Sweden Пер Розенквіст.

    Читайте також:

    Теги: Швеція будівництво завод порт водень
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    У найбільшому порту Скандинавії з'явиться завод із виробництва зеленого водню