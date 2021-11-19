У найбільшому порту Скандинавії з'явиться завод із виробництва зеленого водню

Порт Гетеборг є транспортним вузлом для морських, залізничних та автомобільних перевезень

Інноваційне підприємство розпочне свою роботу наприкінці 2022 року

Компанія Statkraft Hydrogen Sweden і адміністрація шведського порту Гетеборг заявили про намір побудувати у цьому найбільшому порту Скандинавії новий завод із виробництва водню. Передбачувана виробнича потужність підприємства – дві тонни зеленого водню на день, – повідомляє H2 View.

Початкова потужність підприємства, яке буде побудовано в порту Гетеборг, складе 4 МВт, його будівництво потребуватиме інвестицій у розмірі $7 млн. Інноваційний завод має бути запущений до 2023 року.

У порту Гетеборг заявили, що нове підприємство сприятиме скороченню викидів вуглекислого газу на 70%. В даний час проводиться попереднє дослідження, основна увага приділяється аспектам безпеки, ця робота має бути завершена на початку 2022 року.

«Порт Гетеборг є найбільшим портом Скандинавії та, будучи головним транспортним вузлом для морських, залізничних та автомобільних перевезень, виконує широкий спектр операцій з обробки важких вантажів. Водень має замінити при цьому дизельне паливо», – сказав віце-президент по розвитку порту Гетеборг Арвід Гутед.

«Наша компанія є найбільшим постачальником відновлюваної енергії в Європі, і ми вважаємо, що зелений водень матиме вирішальне значення, якщо ми хочемо досягти у найближчому майбутньому декарбонізації транспорту», – сказав у свою чергу генеральний директор Statkraft Hydrogen Sweden Пер Розенквіст.