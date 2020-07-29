ОАЕ побудують сонячну станцію на місці звалища нова енергія



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Майбутня сонячна станція зменшить залежність емірату Шарджі від викопного палива Фото: Bee’ah

Потужність нової станції становитиме 42 МВт

В Об'єднаних Арабських Еміратах на території одного із сміттєзвалищ з’явиться сонячна електростанція потужністю 42 МВт. Її побудує фірма з управління відходами «Bee'ah» за підтримки уряду ОАЕ, передає Bloomberg.

Територія забудови - 47 гектарів закритого звалища в еміраті Шарджа, недалеко від Дубая.

Зазначається, що проєкт зменшить залежність Шарджі від викопного палива. Плюс це буде ефективне використання землі, якій знадобиться багато років для відновлення після сміття.

ОАЕ, яким належить близько 6% світових запасів нафти, планують витратити $163 млрд до 2050 року на «зелені» проєкти, щоб до того часу задовольняти вже половину своїх енергетичних потреб з відновлюваних джерел.