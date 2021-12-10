DHL Express почне перевозити продукцію Apple в Європі на водневій вантажівці

Пілотний водневий поштовий маршрут пролягає між Бельгією та Нідерландами

DHL Express Europe, підрозділ американської компанії з доставки вантажів та документів DHL Express, свою першу поштову вантажівку на водневих паливних елементах використовуватиме для відправок продукції компанії Apple, – повідомляє H2 View.

У рамках пілотної програми H2-Share Interreg NW Europe, яка спрямована на декарбонізацію діяльності та відмову від використання викопного палива, DHL Express Europe використовуватиме свою першу водневу вантажівку на маршруті між столицею Бельгії Брюсселем і містом Бреда в Нідерландах.

Вантажівка, якою керує голландська компанія Nassau Sneltransport, щодня долатиме відстань близько 200 км. Передбачається, що інноваційний поштовий автомобіль зможе запобігати 350 тоннам викидів вуглекислого газу щорічно.

«У глобалізованому світі екологічно чисті види палива потрібні для кліматично нейтральної логістики. Не тільки для морських та повітряних вантажоперевезень, але й для звичайних автомобільних, оскільки це значно допомагає знизити викиди вуглекислого газу. Ось чому ми займаємося не тільки електрифікацією нашого автопарку, але й інвестуємо у розробку альтернативних паливних систем для великих відстаней», – сказав генеральний директор DHL Express Europe Альберто Нобіс.