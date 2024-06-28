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Фонд Білла Гейтса хоче переобладнати електромережі світу

Іван Гавриляк
glavcom.ua
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Фонд Білла Гейтса хоче переобладнати електромережі світу
Білл Гейтс
фото: AP

Модернізація електромережевої інфраструктури має вирішальне значення для підключення до мережі більшої кількості змінних відновлюваних джерел енергії

Breakthrough Energy, інноваційний фонд засновника Microsoft Білла Гейтса, запускає нову операційну систему з відкритим вихідним кодом, щоб допомогти країнам побудувати нові електромережі, здатні приймати нові вітрові та сонячні потужності, пише rechargenews.

Створення нової мережевої інфраструктури має вирішальне значення для енергетичного переходу, який в іншому випадку ризикує бути загальмованим через брак потужностей для підключення нових ресурсів відновлюваної енергетики до мережі.

Нещодавнє дослідження Міжнародного енергетичного агентства показало, що світ повинен щорічно витрачати 600 мільярдів доларів на електромережі, що вдвічі перевищує поточний рівень, щоб досягти мети Паризької угоди щодо зниження температури на 1,5°C.

Тепер Breakthrough Energy запустила свій проект моделювання енергомереж – платформу з відкритим вихідним кодом, яка, за її словами, дозволить будь-якій частині світу побудувати екологічно чисту енергомережу 21-го століття шляхом покращення планування, прогнозування та інтеграції екологічно чистої енергетики.

Про це було оголошено на енергетичному саміті Breakthrough Energy Summit, що проходить цього тижня в Лондоні, серед доповідачів якого були Гейтс та посол США з питань клімату Джон Подеста.

Своїм останнім проектом Breakthrough прагне створити платформу, яка діятиме як «операційна система» для декарбонізації енергосистеми, адаптована до будь-яких існуючих моделей та регіонів для всебічного та ефективного планування.

Без точного моделювання комунальні підприємства та розробники «не зможуть обґрунтувати інвестиції перед регуляторами, а ринки не зможуть створювати життєздатні продукти», що загрожує «нагальній потребі в новій мережевій інфраструктурі».

Централізована платформа для моделювання електромереж дозволить «інтегрувати різні моделі, покращуючи планування, прийняття рішень, прогнозування, надійність та інтеграцію чистої енергії, стимулюючи прогрес у створенні більш чистої та надійної електромережі».

Надаючи точні моделі, які враховують мінливість і розподілений характер відновлюваної енергії, платформа допоможе планувати і оптимізувати інтеграцію відновлюваних джерел енергії в енергосистему.

Теги: Білл Гейтс альтернативна енергетика операційна система

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