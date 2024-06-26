The Economist: Сонце до 2040 року стане основним джерелом енергії людства

Фахівці попереджають, що стрімкий розвиток геліоенергетики не зупинить зміни клімату, але може значно сповільнити їх

Сонячна енергетика розвивається надшвидкими темпами

Аналітики дослідили темпи розвитку сонячної енергетики та дійшли висновку, що вона займе провідне місце серед інших видів енергетики у забезпеченні населення планети енергією вже у найближчі десятиліття, пише Екополітика з посиланням на дослідження The Economist.

Фахівці стверджують: назвати зростання сонячної енергетики експоненціальним – це не перебільшення, а констатація факту. Вони розповідають, що встановлена сонячна потужність подвоюється приблизно кожні три роки, а отже, зростає вдесятеро кожне десятиліття.

Наступне десятикратне зростання буде еквівалентне збільшенню всього світового парку ядерних реакторів у вісім разів за час, менший за той, що зазвичай потрібен для побудови лише одного з них.

Аналітики прогнозують, що до середини 2030-х років сонячні батареї стануть найбільшим джерелом електроенергії на планеті. До 2040-х років вони можуть стати найбільшим джерелом не лише електроенергії, а й усієї енергії. За нинішніх тенденцій, повна вартість електроенергії, яку вони виробляють, обіцяє бути майже вдвічі дешевшою, ніж найдешевша з доступних сьогодні.

Фахівці також попереджають, що стрімкий розвиток геліоенергетики не зупинить зміни клімату, але може значно сповільнити їх.

«Значна частина світу, включно з Африкою, де 600 мільйонів людей досі не можуть освітити свої домівки, почне відчувати себе енергетично багатими. Це відчуття буде новим і трансформаційним для людства», – прогнозують аналітики.

Відзначимо, що сонячна енергетика не стикається з такими обмеженнями, як, наприклад, видобуток нафти чи газу, коли зі зростанням ефективності видобутку вартість має зменшуватися, але зрештою вона компенсується витратами на пошук ще більшої кількості палива.

Експерти розповідають, що ресурси, необхідні для виробництва сонячних елементів і встановлення їх на сонячних фермах, – це пісок, багатий на кремній, сонячні місця і людська винахідливість, яких у людства вдосталь. Основний виробіток сонячних панелей відбувається вдень, а пікові години споживання електроенергії припадають на вечір, тому сонячну енергію обов’язково потрібно доповнити паралельним розвитком технологій зберігання.

На щастя, ці проблеми можуть бути вирішені, оскільки акумулятори та паливо з використанням електролізу поступово стають дешевшими.