Головна Нова енергія Новини
search button user button menu button

Нардеп пояснив, що заважає швидко будувати вітрові і сонячні електростанції в Україні

Іван Гавриляк
glavcom.ua
telegram social img facebook social img
Нардеп пояснив, що заважає швидко будувати вітрові і сонячні електростанції в Україні
За словами нардепа, уряд України має нарешті вирішити повністю проблему невиплат за вироблену зелену електроенергію
фото: Depositphotos

Борги перед зеленими інвесторами заважають почати швидке відновлення енергетики – Гончаренко

Заборгованість перед інвесторами у відновлювану енергетику заважає почати швидке будівництво вітрових та сонячних електростанцій, щоб зменшити проблему відключень і посилювати енергетичну систему. Про це заявив нардеп Олексій Гончаренко. 

«Знаєте, чого проблема відключень через російські обстріли з нами надовго? Бо уряд нехтує можливостями побудувати нові потужності зеленої енергетики… Найшвидше можна побудувати тільки сонячні та вітрові станції», – сказав Гончаренко.

За його словами, уряд України має нарешті вирішити повністю проблему невиплат за вироблену зелену електроенергію і забезпечити найкращі умови для інвесторів в нові електростанції ВДЕ, щоб вони будувались по всій країні.

«Уявіть, скільки малих і великих інвесторів в нашій крайні кинуті напризволяще та через це зупинили будівництво нових станцій. Кабмін має негайно припинити це свавілля і знайти шляхи для виплати боргів інвесторам», – підкреслив депутат.

Раніше повідомлялося, що Рівень заборгованості перед підприємствами відновлюваної енергетики України складає понад 40% за 2022 рік, а в поточному році вже досягає 40%.

Українська вітроенергетична асоціація закликає Уряд знайти фінансовий ресурс для «Енергоатому» (кредити чи облігації), щоб обнулити весь борговий ланцюжок – ДП «Гарантований покупець», ПУПи, ОСРи, «Укренерго» та виробниками з ВДЕ, заборгованість перед якими становить 17 млрд грн.

Читайте також: Інвестори в зелену енергетику України не отримали 40% зароблених грошей
Теги: інвестиції Олексій Гончаренко альтернативна енергетика Укренерго

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Нові графіки відключень та «Рамштайн-22». Головне за 20 травня
Нові графіки відключень та «Рамштайн-22». Головне за 20 травня
20 травня, 21:00
Відключення можуть бути застосовані при перевищенні визначених лімітів обсягів споживання
«Укренерго» анонсувало графіки відключень 25 травня
24 травня, 18:47
Життю робітників нічого не загрожує, оскільки вони перебувають на значній відстані від лінії фронту
Оборона Донбасу. Стало відомо, скільки областей долучено до будівництва фортифікацій
5 червня, 23:43
Гроші підуть на фінансування виробничих майданчиків та підтримки досліджень у галузі безпілотників
Нідерланди інвестують €54 млн у виробництво дронів задля допомоги Україні – Bloomberg
7 червня, 16:33
Румунія отримає можливість побудови нового порохового заводу за стандартами НАТО
У сусідній з Україною державі з'явиться найбільший пороховий завод Європи
23 травня, 08:37
Уночі Росія атакувала енергооб’єкти у п'яти областях України
Уночі Росія атакувала енергооб’єкти у п'яти областях України
1 червня, 06:07
На заході та півночі прогнозується +23…+29 °С. Там очікуються дощі з грозами
Спека на півдні та дощі на заході: погода на 3 червня
3 червня, 06:00
Найнебежпечнішою країною у світі став Афганістан
Рейтинг мирних країн світу: на якому місці опинилась Україна (інфографіка)
4 червня, 13:34
Узимку українці можуть бути до 20 годин на добу без світла і тепла
Відключення світла на 20 годин: «Укренерго» зробило прогноз на зиму
15 червня, 17:59

Новини

Нардеп пояснив, що заважає швидко будувати вітрові і сонячні електростанції в Україні
Нардеп пояснив, що заважає швидко будувати вітрові і сонячні електростанції в Україні
Інвестори в зелену енергетику України не отримали 40% зароблених грошей
Інвестори в зелену енергетику України не отримали 40% зароблених грошей
Борги за зелену енергію заважають будувати нові електростанції ВДЕ на заміну зруйнованим Росією – інвестор
Борги за зелену енергію заважають будувати нові електростанції ВДЕ на заміну зруйнованим Росією – інвестор
Борги перед зеленими інвесторами сягають 24 млрд грн
Борги перед зеленими інвесторами сягають 24 млрд грн
Париж зменшив забруднення повітря на 40%. Як йому це вдалося
Париж зменшив забруднення повітря на 40%. Як йому це вдалося
На Дніпропетровщині лікарню обладнали сонячними панелями
На Дніпропетровщині лікарню обладнали сонячними панелями

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
20K
Коли святкуємо Трійцю 2024 року: дата, традиції, прикмети та найсуворіші заборони
14K
Стало відомо, де розташовуватимуться американські винищувачі F-16
7450
Календар усіх матчів Євро-2024: час та місце проведення поєдинків
7305
Корейський чиновник вигнав путінських міністрів із зали засідань (відео)
6952
Масштабна повітряна тривога тривала дві з половиною години
4653
«Це вам не «Дойче Бан». Відомі пасажири зробили комплімент «Укрзалізниці»

Новини

Удари по аеродромах РФ. Британська розвідка повідомила про наслідки
Сьогодні, 12:38
Атака на НПЗ у Краснодарському краї, удар по українській енергетиці: головне за ніч
Сьогодні, 06:40
Обвал мосту у столиці: рух транспорту під Повітрофлотським шляхопроводом відновлено
Вчора, 23:20
Посол Канади в Україні пояснила, чому Захід і надалі підтримуватиме українську економіку
Вчора, 22:50
Експрем'єр Яценюк назвав чотири події, які демонструють єдність Заходу щодо України
Вчора, 21:45
«Ніколи в історії не було такого». ДТЕК повідомив про поточний стан енергосистеми
Вчора, 19:48

Прес-релізи

Domum – це вистава-дзеркало нашої реальності!
Domum – це вистава-дзеркало нашої реальності!
5 червня, 16:27
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua