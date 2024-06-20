Нардеп пояснив, що заважає швидко будувати вітрові і сонячні електростанції в Україні

За словами нардепа, уряд України має нарешті вирішити повністю проблему невиплат за вироблену зелену електроенергію

Борги перед зеленими інвесторами заважають почати швидке відновлення енергетики – Гончаренко

Заборгованість перед інвесторами у відновлювану енергетику заважає почати швидке будівництво вітрових та сонячних електростанцій, щоб зменшити проблему відключень і посилювати енергетичну систему. Про це заявив нардеп Олексій Гончаренко.

«Знаєте, чого проблема відключень через російські обстріли з нами надовго? Бо уряд нехтує можливостями побудувати нові потужності зеленої енергетики… Найшвидше можна побудувати тільки сонячні та вітрові станції», – сказав Гончаренко.

За його словами, уряд України має нарешті вирішити повністю проблему невиплат за вироблену зелену електроенергію і забезпечити найкращі умови для інвесторів в нові електростанції ВДЕ, щоб вони будувались по всій країні.

«Уявіть, скільки малих і великих інвесторів в нашій крайні кинуті напризволяще та через це зупинили будівництво нових станцій. Кабмін має негайно припинити це свавілля і знайти шляхи для виплати боргів інвесторам», – підкреслив депутат.

Раніше повідомлялося, що Рівень заборгованості перед підприємствами відновлюваної енергетики України складає понад 40% за 2022 рік, а в поточному році вже досягає 40%.

Українська вітроенергетична асоціація закликає Уряд знайти фінансовий ресурс для «Енергоатому» (кредити чи облігації), щоб обнулити весь борговий ланцюжок – ДП «Гарантований покупець», ПУПи, ОСРи, «Укренерго» та виробниками з ВДЕ, заборгованість перед якими становить 17 млрд грн.