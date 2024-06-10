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Apple презентувала iOS 18

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Apple презентувала iOS 18
iOS 18 запропонує низку нових функцій
фото з відкритих джерел

Фінальна версія iOS 18 стане доступна широкому загалу восени

Компанія Apple під час Worldwide Developers Conference оголосила про випуск нової версії операційної системи – iOS 18. Про це стало відомо з трансляції Apple.

Ключовим анонсом першого дня стала iOS 18 – операційна система, розрахована на моделі серії iPhone 16, що ще не представлені, та інші підтримувані гаджети. iOS 18 принесе новий зовнішній вигляд робочого столу та Пункту управління. Apple дозволила розміщувати іконки додатків та віджети у будь-якому порядку і навіть із пробілами. Крім того, з’явилася опція змінювати кольори значків для кращої персоналізації пристрою.

Apple дозволила розміщувати іконки додатків та віджети у будь-якому порядку
Apple дозволила розміщувати іконки додатків та віджети у будь-якому порядку
скріншот з відео
iOS 18 принесе новий зовнішній вигляд робочого столу смартфона
iOS 18 принесе новий зовнішній вигляд робочого столу смартфона
скріншот з відео

iOS 18 запропонує нову функцію безпеки, яка дозволить блокувати окремі програми за допомогою Face ID. Самі програми в iOS 18 також змінилися.

У «Повідомленнях» з’явилася можливість ставити нові реакції та надсилати відкладені повідомлення. Крім того, з’явилася опція форматування тексту та нові текстові ефекти, які можна накладати на будь-яку частину повідомлення. Айфони з iOS 18 також навчилися надсилати повідомлення через супутник.

Фінальна версія iOS 18 стане доступна широкому загалу восени
Фінальна версія iOS 18 стане доступна широкому загалу восени
скріншот з відео

Фінальна версія iOS 18 стане доступна широкому загалу восени, коли випустять моделі серії iPhone 16. До цього часу скористатися новими опціями ОС зможуть бета-тестувальники.

Нагадаємо, компанія Apple під час онлайн-презентації Let Loose представила нові моделі своїх планшетів – iPad Air і iPad Pro.

Як повідомлялося, попри підвищення витрат на виробництво, Apple залишила незмінною ціну на iPhone 15. Однак у наступному році компанії доведеться переглянути прайс-лист, що може призвести до подорожчання смартфонів.

До слова, у першому кварталі цього року продажі смартфонів компанії Apple скоротилися на 9,6%. Натомість компанія Samsung повернула собі лідерство.

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Теги: Apple операційна система бізнес технології

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