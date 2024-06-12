В Берліні українські активісти вимагали перейти на зелену енергетику

Молодь вимагає переходу на зелену енергетику

Під час Ukraine Recovery Conference (Міжнародної конференції з відновлення України), яка проходить у Берліні, відбулася акція українських громадських активістів, які заявили про недостатню залученість молоді до конференції, передає «Главком».

У своїх промовах кліматичні та політичні активісти з України, Німеччини та Ірландії висловили занепокоєння тим, що переговори з відбудови відбуватимуться, на їхню думку, насамперед в інтересах великих міжнародних компаній, які ставлять прибуток вище за добробут місцевих громад.

Активісти також зауважили, що хоча питання зеленого переходу та чистої енергетики стоять на порядку денному цього року, існує ризик, що замість справжніх рішень щодо сталого відновлення, світові лідери використають екологічну тему для «зеленого» піару.

«Світове біорізноманіття переживає кризу. У тому числі і біорізноманіття України, на яку припадає понад третина європейського біорізноманіття. Тож дивно, що на конференції говорять про відновлення енергетичної безпеки через поновлення видобутку викопного палива в Україні, особливо газу. Як молодь, ми закликаємо наших парнерів не віддавати наше майбутнє на поталу руйнівній промисловості викопного палива, яка також фінансує війну в Україні», – каже Вікторія Болл, українська дослідниця теми клімату та здоров'я, співзасновниця громадської організації «Розвій».

В акції також взяли участь представники громадських організацій, які допомагають українцям реалізувати проєкти з відновлюваної енергетики задля їхньої енергетичної безпеки в умовах знеструмлень, спричинених російськими обстрілами. Зокрема, вони допомагають з встановленням сонячних панелей для лікарень та водоканалів, що зменшує рівень забруднення, та заощаджує витрати на електроенергію, що потім можна реінвестувати в модернізацію критично важливої інфраструктури.