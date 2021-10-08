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    Створюється всесвітній водневий фонд в розмірі 1,5 млрд євро

    нова енергія
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    Французька нафтогазова компанія TotalEnergies не шкодує ні своїх, ні чужих грошей для розвитку водневої інфраструктури - Створюється всесвітній водневий фонд в розмірі 1,5 млрд євро

    Французька нафтогазова компанія TotalEnergies не шкодує ні своїх, ні чужих грошей для розвитку водневої інфраструктури

    Фото: offshore-technology.com

    У новий водневий фонд вже вступили сім світових компаній

    Компанії TotalEnergies, Air Liquide і Vinci ініціювали створення найбільшого в світі фонду, який буде підтримувати рішення, які стосуються інфраструктури екологічно чистого водню. Партнери вже вклали в фонд по 100 млн євро кожен і хочуть довести його розмір до 1,5 млрд євро, – повідомляють Elektrovesti.

    Новим водневим фондом буде управляти компанія Hy24, спільне підприємство приватного інвестиційного будинку Ardian, і інвестиційної платформи по чистому водню FiveT Hydrogen. Партнерами фонду вже стали також Plug Power, Chart Industries, Baker Hughes і Lotte Chemical (поки що перша азійська компанія в новій водневої співдружності).

    Мета фонду – прискорити зростання екосистеми чистого водню за рахунок інвестування у великі стратегічні проекти і використання переваг альянсу промислових і фінансових гравців. Фонд буде інвестувати у весь ланцюжок створення вартості відновлюваного водню в найбільш багатообіцяючих регіонах Америки, Азії та Європи.

    «Екологічно чистий водень буде грати ключову роль в енергетичному переході, і ми хочемо стати піонером в його масовому виробництві. В даний час наша компанія працює над декількома водневими проектами. Ми переконані, що необхідні колективні зусилля, щоб дати поштовх розвитку водневого сектора і розширити його масштаби», – сказав головний виконавчий директор TotalEnergies Патрік Пуян.

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    Теги: інвестиції інфраструктура водень
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    Створюється всесвітній водневий фонд в розмірі 1,5 млрд євро