Створюється всесвітній водневий фонд в розмірі 1,5 млрд євро

Французька нафтогазова компанія TotalEnergies не шкодує ні своїх, ні чужих грошей для розвитку водневої інфраструктури

У новий водневий фонд вже вступили сім світових компаній

Компанії TotalEnergies, Air Liquide і Vinci ініціювали створення найбільшого в світі фонду, який буде підтримувати рішення, які стосуються інфраструктури екологічно чистого водню. Партнери вже вклали в фонд по 100 млн євро кожен і хочуть довести його розмір до 1,5 млрд євро, – повідомляють Elektrovesti.

Новим водневим фондом буде управляти компанія Hy24, спільне підприємство приватного інвестиційного будинку Ardian, і інвестиційної платформи по чистому водню FiveT Hydrogen. Партнерами фонду вже стали також Plug Power, Chart Industries, Baker Hughes і Lotte Chemical (поки що перша азійська компанія в новій водневої співдружності).

Мета фонду – прискорити зростання екосистеми чистого водню за рахунок інвестування у великі стратегічні проекти і використання переваг альянсу промислових і фінансових гравців. Фонд буде інвестувати у весь ланцюжок створення вартості відновлюваного водню в найбільш багатообіцяючих регіонах Америки, Азії та Європи.

«Екологічно чистий водень буде грати ключову роль в енергетичному переході, і ми хочемо стати піонером в його масовому виробництві. В даний час наша компанія працює над декількома водневими проектами. Ми переконані, що необхідні колективні зусилля, щоб дати поштовх розвитку водневого сектора і розширити його масштаби», – сказав головний виконавчий директор TotalEnergies Патрік Пуян.