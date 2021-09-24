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    Нафтова компанія Chevron вкладає у виробництво водню $10 млрд

    нова енергія
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    Скоро синя смуга на шевроні компанії буде символізувати водень - Нафтова компанія Chevron вкладає у виробництво водню $10 млрд

    Скоро синя смуга на шевроні компанії буде символізувати водень

    Фото: h2-view.com

    До 2030 року компанія має намір виробляти до 150 тис. тонн водню щорічно

    Друга за величиною нафтова компанія Америки Chevron оголосила про плани зі збільшення виробництва водню до 150 тис. тонн щорічно до 2030 року. Для цього передбачені триразові інвестиції в низьковуглецеві технології на загальну суму $10 млрд, – повідомляє H2 View.

    У Chevron заявили, що вироблений водень буде постачатися споживачам у промисловості, енергетиці та великовантажному транспорті.

    Цей крок є частиною планів Chevron з розвитку бізнесу у сфері низьковуглецевої енергетики, які також включають збільшення виробничих потужностей з виробництва поновлюваного природного газу та поновлюваного палива, а також збільшення уловлювання викидів вуглецю.

    «Відновлювальні види палива, водень і уловлювання вуглецю націлені на таких клієнтів, як авіаційні та транспортні компанії, а також промислові виробники. Ці сектори економіки нелегко електрифікувати, і клієнти шукають рішення для екологічно чистого палива та скорочення викидів вуглецю», – сказав президент Chevron New Energies Джефф Густавсон.

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    Теги: США інвестиції технології водень
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    Нафтова компанія Chevron вкладає у виробництво водню $10 млрд