Франція почала суперечку з Німеччиною та Іспанією через атомну енергію

Між Францією, Німеччиною та Іспанією спалахнула нова суперечка щодо атомної енергетики. Париж розлючений через відсутність підтримки з боку Берліна та Мадрида його зусиль позначити водень, отриманий з ядерних джерел, як «зелений» у законодавстві ЄС, повідомяє Reuters.

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Суперечка, яка може заблокувати багатомільярдний трубопровід водню з Піренейського півострова через Францію до Центральної Європи, також затримує європейське законодавство про зелену енергетику та може розвинутись у відверту сварку на саміті Європейського Союзу.

Франція, яка покладається на свій застарілий атомний флот для виробництва електроенергії, проводить кампанію з врахування водню, виробленого за допомогою ядерної енергії, відомого як «червоний» водень, у нових цілях ЄС щодо відновлюваної енергії, які наразі зосереджені на «зеленому» водні, виробленому за допомогою електроенергія з відновлюваних джерел.

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Тепер Париж звинувачує Іспанію та Німеччину в невиконанні зобов’язань. Франція каже, що їхні лідери домовились на зустрічах у Барселоні та Парижі вважати «низьковуглецеву» енергію, що є кодом для ядерної, як чисту.

«Ці переговори йдуть погано», – сказала минулого тижня міністр енергетики Франції Агнес Паньє-Рунаше невеликій кількості журналістів про нові цілі ЄС щодо відновлюваної енергетики, включені до законопроекту, відомого як директива RED-3.

«Було б незрозуміло, щоб Іспанія та Німеччина займали різні позиції в Брюсселі та не дотримувалися своїх зобов'язань», – сказала вона.

Після тривалого зволікання президент Франції Еммануель Макрон погодився на будівництво водневого трубопроводу між Барселоною та Марселем у жовтні, угода була формалізована на саміті з іспанським колегою Педро Санчесом у Барселоні в січні.

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Зелене світло Макрона для так званого проекту H2Med або BarMar було, за словами Парижа, в обмін на зобов’язання Іспанії та Німеччини щодо червоного водню.

Французькі офіційні особи посилаються на спільну заяву, підписану в Барселоні, в якій йдеться, що «Іспанія та Франція визнають важливість виробництва, транспортування та споживання чистого водню, отриманого з відновлюваних джерел енергії з низьким вмістом вуглецю».

У Мадриді чиновники кажуть, що суперечка є «непорозумінням», і вони готові бути гнучкими щодо червоного водню в інших законодавчих актах, таких як директива про ринок газу, але не в законопроекті про відновлювані джерела енергії.

«Червоний водень не може бути відновлюваним, тому що атомна енергія не є енергією, яку можна вважати такою. Це неможливо», – заявило Reuters високопоставлене джерело в іспанському уряді.

Тож Макрон винесе це питання на саміт ЄС у четвер, і двоє європейських чиновників заявили, що він може погрожувати блокуванням трубопроводу у відповідь.

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Водень є центральним у планах Європи з декарбонізації важкої промисловості, а Європейська комісія каже, що її цілі щодо екологічного водню вимагають інвестицій до 300 мільярдів євро у нове виробництво електроенергії з відновлюваних джерел.