Росія знищила майже всю вітроенергетику в Україні: дані ООН

Виробництво відновлюваної енергії в Україні зазнало серйозного удару внаслідок російського вторгнення

Внаслідок російського повномасштабного воєнного вторгнення 90% потужностей вітроенергетики в Україні виведено з експлуатації. Про це повідомляється в дослідженні REN21, аналітичного центру з відновлюваних джерел енергії, та Європейської економічної комісії ООН, пише агентство Bloomberg.

Також Росія зруйнувала 30% потужностей сонячної генерації в Україні, додають автори дослідження.

До вторгнення Росії Україна досягла найбільшого приросту сонячної та вітрової енергетики серед 17 країн Центральної Азії та Південно-Східної Європи, які включені в дослідження ООН. Україна додала 8,3 ГВт потужностей у період з 2017 до 2021 рік, уточнюють у REN21.

«Російське вторгнення в Україну та його побічний вплив на сусідні країни підривають виробництво відновлюваної енергії у короткостроковій перспективі. Водночас це проливає нове світло на переваги швидкого переходу до енергетики та може спричинити сплеск установок відновлюваних джерел енергії в регіоні», – прокоментував виконавчий директор REN21 Рана Адіб.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Європейська Комісія поставила за мету збільшити потужності офшорної вітроенергетики до 2030 року у чотири рази порівняно з 2020 роком – до 60 ГВт.

Також відомо, що Фінляндія, Швеція, Естонія, Латвія, Литва, Польща та Данія зобовʼязалися збільшити виробництво вітрової енергії в сім разів до 2030 року – з менш ніж 3 ГВт до 20 ГВт. Така ініціатива є частиною зусиль, спрямованих на незалежність регіону від російського природного газу.