В Одесі вирує негода, пішов перший сніг (фото, відео)

18 тисяч домівок на Одещині через ураган залишилися без світла

В Одесі вперше за сезон випав сніг. У місті вирує шквальний вітер. Відео та фото негоди опублікував Telegram-канал «Одеса. Офіційно».

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Сьогодні в Одесі пориви вітру сягають 25-27 м/с. У місті оголошено другий рівень небезпеки. Влада закликає без гострої потреби не виходити з дому.

За даними влади, через сильний вітер в Одесі повалив уже 55 дерев та вісім великих гілок. Інформація про пошкодження чи постраждалих не надходила.

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Крім того, одесити публікують у соціальних мережах фото та відео з першим снігом.

У ДТЕК повідомили, що через негоду на Одещині 18 тисяч домівок у 47 населених пунктах залишилися без світла. Найбільше від погодних умов постраждали Одеський, Ізмаїльський та Білгород-Дністровський райони. Роботи з ліквідації наслідків негоди тривають.

Енергетики попередили, що така погода зберігатиметься весь день, тож імовірні нові відключення світла.

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«Сильні пориви вітру можуть призвести до падіння дерев та обриву проводів. Будьте обережні, не нехтуйте правилами безпеки та не наближайтесь до ліній електропередачі», – нагадили в ДТЕК.

Зазначимо, що на Львівщину теж поступово приходить зима. Учора вночі дороги області замело снігом, зокрема на Східницькому перевалі.

До слова, у ніч на 17 листопада у Волинській області випав перший сніг.

А 16 жовтня сніг випав на горі Піп Іван Чорногірський у Карапатах.