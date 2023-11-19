Головна Одеса Новини
search button user button menu button

В Одесі вирує негода, пішов перший сніг (фото, відео)

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
В Одесі вирує негода, пішов перший сніг (фото, відео)
В Одесі вітер валить дерева
фото: t.me/odesacityofficial

18 тисяч домівок на Одещині через ураган залишилися без світла

В Одесі вперше за сезон випав сніг. У місті вирує шквальний вітер. Відео та фото негоди опублікував Telegram-канал «Одеса. Офіційно».

Сьогодні в Одесі пориви вітру сягають 25-27 м/с. У місті оголошено другий рівень небезпеки. Влада закликає без гострої потреби не виходити з дому.

За даними влади, через сильний вітер в Одесі повалив уже 55 дерев та вісім великих гілок. Інформація про пошкодження чи постраждалих не надходила.

Крім того, одесити публікують у соціальних мережах фото та відео з першим снігом.

У ДТЕК повідомили, що через негоду на Одещині 18 тисяч домівок у 47 населених пунктах залишилися без світла. Найбільше від погодних умов постраждали Одеський, Ізмаїльський та Білгород-Дністровський райони. Роботи з ліквідації наслідків негоди тривають.

Енергетики попередили, що така погода зберігатиметься весь день, тож імовірні нові відключення світла.

«Сильні пориви вітру можуть призвести до падіння дерев та обриву проводів. Будьте обережні, не нехтуйте правилами безпеки та не наближайтесь до ліній електропередачі», – нагадили в ДТЕК.

Зазначимо, що на Львівщину теж поступово приходить зима. Учора вночі дороги області замело снігом, зокрема на Східницькому перевалі. 

До слова, у ніч на 17 листопада у Волинській області випав перший сніг. 

А 16 жовтня сніг випав на горі Піп Іван Чорногірський у Карапатах.

Теги: Одеса ураган снігопад ДТЕК

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Користувачі обурені на поведінку дівчини на тлі кризи у Миколаєві з питною водою
Дочка директора «Миколаївводоканалу» розлютила мережу витівкою
6 листопада, 09:11
Повітряні сили показали, як вночі збивали «Шахеди» над Одещиною (відео)
Повітряні сили показали, як вночі збивали «Шахеди» над Одещиною (відео)
6 листопада, 12:45
У місці оголошено повітряну тривогу
В Одесі пролунали вибухи під час тривоги
10 листопада, 19:59

Новини

В Одесі вирує негода, пішов перший сніг (фото, відео)
В Одесі вирує негода, пішов перший сніг (фото, відео)
Стало відомо, який об’єкт інфраструктури потрапив під нічний обстріл на Одещині
Стало відомо, який об’єкт інфраструктури потрапив під нічний обстріл на Одещині
Через удар по енергооб’єкту під Одесою без світла залишилися 2 тис. домівок
Через удар по енергооб’єкту під Одесою без світла залишилися 2 тис. домівок
На Одещині ворожий дрон влучив в енергетичний об’єкт
На Одещині ворожий дрон влучив в енергетичний об’єкт
В Одесі понад 60 курсантів потрапили до лікарні з отруєнням
В Одесі понад 60 курсантів потрапили до лікарні з отруєнням
Тамада для ухилянтів. Одеситка вигадала бізнес-схему
Тамада для ухилянтів. Одеситка вигадала бізнес-схему

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
152K
Розвідка прокоментувала інформацію про перехід пілота ЗСУ на бік Росії
63K
Бойові виплати опинилися під загрозою: заступник міністра оборони зробив заяву
47K
Чергова атака дронів на Україну, пожежа в Росії: головне за ніч
42K
Слухають гімн та дивляться на портрет Бандери – The Times описала побут полонених росіян
19K
Масштабна повітряна тривога тривала понад три години
17K
Митрополит Московської церкви, якого звинувачують у розпалюванні релігійної ворожнечі, на суді попросив перекладача

Новини

Чергова атака дронів на Україну, пожежа в Росії: головне за ніч
Сьогодні, 06:24
Дощі та заморозки: прогноз погоди на 19 листопада
Сьогодні, 04:22
19 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:00
Окупанти намагаються відбити втрачені позиції на Херсонщині: дані Генштабу
Вчора, 07:38
Повітряні тривоги та атака російських безпілотників: головне за ніч
Вчора, 06:50
Сніг у низці областей: прогноз погоди на 18 листопада
Вчора, 04:25

Прес-релізи

У Київ Мілітарі Хаб відбудеться терапевтична зустріч для захисників та захисниць
У Київ Мілітарі Хаб відбудеться терапевтична зустріч для захисників та захисниць
14 листопада, 11:42
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту