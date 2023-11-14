Китай планує побудувати завод з виробництва екологічно чистого водню у Сербії

Планується, що інвестиції в розробку та будівництво пропонованих потужностей з виробництва електроенергії та виробництва водню досягнуть приблизно 2 мільярдів євро

Потужність виробництва водню оцінюють в 30 тис. тонн на рік

Китайські компанії Shanghai Fengling Renewables і Zijin Mining Group розглядають потенційні інвестиції у гібридний вітровий і сонячний проект потужністю 1500 МВт для виробництва екологічно чистого водню в східній Сербії, повідомляє Renewable Snow з посиланням на сербське міністерство гірничодобувної промисловості та енергетики.

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Мегакомплекс буде розташований поблизу міста Бор, де Zijin створив мідно-золоту шахту. Мета схеми відновлюваних джерел енергії, яка може зрости навіть до 2000 МВт, полягала б у тому, щоб дозволити Zijin знизити витрати, заявили в міністерстві.

Шахта відповідатиме за виробництво електроенергії, а будь-які надлишки, які не споживатиме Борська шахта, будуть перетворюватися на водень. Міністерство назвало потужність виробництва водню в 30 тис. тонн на рік.

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Планується, що інвестиції в розробку та будівництво пропонованих потужностей з виробництва електроенергії та виробництва водню досягнуть приблизно 2 мільярдів євро (2,14 мільярда доларів США). Крім того, існує план інвестування 10 мільйонів євро в будівництво індустріального парку з виробництва вітрових веж, йдеться у заяві міністерства.

Також у вересні Zijin підписав меморандум про розвиток сонячної проекту потужністю 300 МВт у Сербії.