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Китай планує побудувати завод з виробництва екологічно чистого водню у Сербії

Іван Гавриляк
glavcom.ua
Китай планує побудувати завод з виробництва екологічно чистого водню у Сербії
Планується, що інвестиції в розробку та будівництво пропонованих потужностей з виробництва електроенергії та виробництва водню досягнуть приблизно 2 мільярдів євро
фото: HH2E AG

Потужність виробництва водню оцінюють в 30 тис. тонн на рік

Китайські компанії Shanghai Fengling Renewables і Zijin Mining Group розглядають потенційні інвестиції у гібридний вітровий і сонячний проект потужністю 1500 МВт для виробництва екологічно чистого водню в східній Сербії, повідомляє Renewable Snow з посиланням на сербське міністерство гірничодобувної промисловості та енергетики.

Мегакомплекс буде розташований поблизу міста Бор, де Zijin створив мідно-золоту шахту. Мета схеми відновлюваних джерел енергії, яка може зрости навіть до 2000 МВт, полягала б у тому, щоб дозволити Zijin знизити витрати, заявили в міністерстві.

Шахта відповідатиме за виробництво електроенергії, а будь-які надлишки, які не споживатиме Борська шахта, будуть перетворюватися на водень. Міністерство назвало потужність виробництва водню в 30 тис. тонн на рік.

Планується, що інвестиції в розробку та будівництво пропонованих потужностей з виробництва електроенергії та виробництва водню досягнуть приблизно 2 мільярдів євро (2,14 мільярда доларів США). Крім того, існує план інвестування 10 мільйонів євро в будівництво індустріального парку з виробництва вітрових веж, йдеться у заяві міністерства.

Також у вересні Zijin підписав меморандум про розвиток сонячної проекту потужністю 300 МВт у Сербії.

Теги: шахта інвестиції Сербія альтернативна енергетика водень

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