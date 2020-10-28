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    Ісландія почне експортувати «зелений» водень в Голландію

    нова енергія
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    <p>Ісландська гідроелектростанція Lj&oacute;sifoss, де буде проводитися водень</p> <p>&nbsp;</p> <p></p> - Ісландія почне експортувати «зелений» водень в Голландію

    Ісландська гідроелектростанція Ljósifoss, де буде проводитися водень

     

    Фото: h2-view.com

    Проект дозволить забезпечити екологічним паливом Північно-Західну Європу

    Найбільший виробник електроенергії в Ісландії, національна компанія Landsvirkjun, підписала техніко-економічне обґрунтування по експорту зеленого водню в порт Роттердама (Нідерланди), - повідомляє H2 View

    Передбачається, що в подальшому екологічно чистий водень буде надходити з порту Роттердама споживачам енергії на материковій частині Європи. 

    В рамках проекту Landsvirkjun буде виробляти водень на новому підприємстві, розташованому на гідроелектростанції Ljósifoss, в 70 км від Рейк'явіка. Виробництво буде безвуглецевим за рахунок використання відновлюваних джерел енергії при електролізі води. 

    «Водень, без сумніву, є одним з енергоносіїв майбутнього і дуже цікавим засобом боротьби з погіршенням клімату», - сказав генеральний директор Landsvirkjun Хордур Арнарсон.

     «Північно-Західна Європа повинна буде імпортувати великі обсяги зеленого водню. Ми очікуємо, що він незабаром займе нішу, яку сьогодні займає нафта, як енергоносій і сировина для промисловості», - сказав у свою чергу генеральний директор Port of Rotterdam Authority Аллард Кастелейн.

    Європа Нідерланди Ісландія порт водень
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