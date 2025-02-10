Юристка назвала кроки, які сприятимуть розвитку зеленої енергетики

Українська вітроенергетична асоціація: підприємства зеленої енергетики фіксують поліпшення ситуації з боргами

Держава у 2025 році має продовжити заходи щодо підтримки інвесторів в зелену енергетику, заявила Ольга Савченко, партнерка юридичної компанії «Альтело».

Вона зазначила, в Україні відсутні інструменти гарантування повернення залучених коштів, а саме - довгострокові договори із споживачами на викуп електричної енергії із певними ціновими гарантіями.

«Очікувалось, що таку функцію почнуть виконувати «зелені» аукціони, але існуючий механізм не викликав інтерес у інвесторів», – сказала Савченко.

На її думку, недовіра кредиторів обґрунтована та пов’язана із вже наявною проблематикою боргів на ринку електроенергії й недосконалістю його регулювання з боку державних органів.

Савченко вважає, що у 2025 році необхідно зосередитися над створенням інструментів гарантування повернення залучених коштів. Сюди входять такі дії: зміна механізму «зелених» аукціонів, збільшення квоти підтримки, запровадження недержавного фонду гарантування мінімальної ціни для проєктів ВДЕ за підтримки МФО. Серед інших необхідних заходів експертка називає об’єднання ринків електроенергії України та ЄС, погашення боргів в межах ПСО механізмів, на балансуючому ринку та ринку допоміжних послуг, а також забезпечення незмінності механізмів підтримки енергетики, які є гарантовані державою.

Як повідомлялося, в Українській вітроенергетичній асоціації заявляють, що підприємства зеленої енергетики фіксують поліпшення ситуації з боргами за раніше згенеровану електроенергію і очікують, що держава забезпечить їх повну виплату для прискореного будівництва нових електростанцій.