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Діючі умови підтримки зеленої енергетики мають тривати до 2030 року – Центр Разумкова

Христина Жиренко
glavcom.ua
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Діючі умови підтримки зеленої енергетики мають тривати до 2030 року – Центр Разумкова

Для інвесторів в зелену енергетику треба зберегти існуючий механізм підтримки до 2030 року – Омельченко

Діючі умови підтримки зеленої енергетики мають тривати до 2030 року, щоб забезпечити передбачуваність інвесторам та зберегти їхній інтерес до інвестування в будівництво зеленої енергетики. Про це написав Володимир Омельченко, директор енергетичних програм Центру Разумкова, вказавши, що дане питання обговорювалося на нараді з учасниками ринку.

«Обговорювали дорожню карту щодо виокремлення з тарифу ОСП надбавки з підтримки галузі ВДЕ. Насправді майже всі учасники зустрічі, зокрема й Регулятор, зійшлися з думкою, що в умовах війни кардинальна зміна механізму підтримки підприємств відновлюваної енергетики є неприпустимою», – сказав Омельченко.

За його словами, перехід до нових механізмів має бути збалансованим і поступовим, як зазначено в дорожній карті.

«Тому учасники підтримали вже прописані в дорожній карті заходи, які передбачають, що виокремлення надбавки з ВДЕ з тарифу на передачу «Укренерго» буде здійснена з 2030 року», – сказав Омельченко.

Експерт розповів, що Секретаріат енергетичного Співтовариства запропонував окремо вказувати, скільки коштує підтримка галузі ВДЕ, а також почати виокремлення з тарифу «Укренерго» надбавки для нових проєктів в секторі зеленої енергетики.

«Це викликало здивування в учасників наради, оскільки такий підхід буде вносити непорозуміння щодо підтримки галузі ВДЕ для платників тарифу на передачу, тобто промисловості, і може погіршити платіжну дисципліну. В гіршому випадку до судових спорів і колапсу платежів», – зазначив Омельченко.

Окрім того, за словами експерта, ідея про зміни механізму підтримки для нових об’єктів ВДЕ стала сюрпризом для багатьох.

«У разі її запровадження в 2025 році це ставить під загрозу проведення запланованих на цей рік зелених аукціонів. Бо потенційні інвестори розраховували бізнес модель під одні умови, а тут можливі серйозні зміни», – пояснив Омельченко.

На його думку, навіть на такі зміни для нових проєктів треба перехідний період і вони мають бути впроваджені не раніше ніж через 1-2 роки.

Як повідомлялося раніше, борг компанії «Укренерго» перед інвесторами в зелену енергетику складає 22,1 млрд грн. За даними ДП «Гарантований покупець», значна заборгованість залишається не виплаченою за 2022 рік – рівень розрахунків складає всього 62,2%.

Теги: бізнес будівництво альтернативна енергетика Укренерго

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