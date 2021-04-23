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    Канада інвестувала $2,25 млн у створення водневого хаба

    нова енергія
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    Едмонтон, столиця провінції Альберта, має намір стати водневої столицею всієї Канади &nbsp; - Канада інвестувала $2,25 млн у створення водневого хаба

    Едмонтон, столиця провінції Альберта, має намір стати водневої столицею всієї Канади

     

    Фото: h2-view.com

    Потенціал канадського водневого ринку – до $100 млрд щорічно

    У канадському місті Едмонтон, столиці провінції Альберта, передбачається створення великого водневого центру, який буде забезпечувати екологічно чистим паливом автомобілі, автобуси, вантажівки, сільськогосподарські машини та залізничний транспорт. Крім того, в майбутньому зелений водень може бути використаний для опалення житлових будинків, – повідомляє H2 View.

    В інноваційний проект в цілому вже інвестовано $2,25 млн. Фонд Western Economic Diversification Canada забезпечив фінансування першого водневого центру Канади в розмірі $1,2 млн. $600 тис виділила Промислова асоціація Альберта і $450 тис – влада провінції Альберта.

    Передбачається, що водневий хаб об'єднає як мінімум 25 різних проектів, які пов'язані з виробництвом, постачанням і використанням екологічно чистого водню. У звіті, випущеному робочою групою за воднем Industrial Heartland, йдеться, що потенціал канадського водневого ринку – до $100 млрд, а провінція Альберта – найкраща в країні з точки зору розвитку канадської водневої економіки.

    «Інвестиції в запуск водневого центру в регіоні Едмонтона, для прискорення виробництва і розподілу водневого палива, є частиною Водневої стратегії нашого уряду і вони допоможуть нам досягти нульових викидів вуглекислого газу до 2050 року. Проект створення водневого хаба демонструє нашу відданість до інвестування в економіку, створення нових робочих місць і підтримки сучасної енергетики», – сказав спеціальний представник по преріях уряду Канади Джим Карр.

    «Водень може стати не тільки ключовим елементом екологічно чистої енергетики майбутнього, але детонатором для енергетичної галузі Альберти. Ми пишається тим, що є партнером в розробці цього першого канадського водневого хаба, оскільки воднева економіка продовжує набирати обертів», – сказав у свою чергу заступник міністра природного газу i електроенергії уряду Альберти Дейл Наллі.

    Теги: економіка інвестиції Канада опалення фінансування транспорт водень
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