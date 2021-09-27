Відомий австралійський металург зайнявся водневої енергетикою

У травні 2022 року Ендрю Форрест проведе міжнародний саміт з екологічно чистого водню

Голова ради директорів і засновник австралійської Fortescue Metals Group Ендрю Форрест, який заробив статок на видобутку залізної руди, і колишній прем'єр-міністр Австралії Малкольм Тернбулл очолять нову міжнародну організацію GH2 («Зелений водень»). Її мета – просування більш широкого використання екологічно чистого водню, – повідомляє Bloomberg.

Організація «Зелений водень» була створена в Нью-Йорку 23 серпня, що збіглося за часом з дискусіями з питань клімату та енергетики між світовими лідерами в ООН. Група буде взаємодіяти з урядами різних країн для розробки нової енергетичної політики. У травні 2022 року компанія проведе міжнародний саміт з екологічно чистого водню в Барселоні.

«Зелений водень – це сплячий гігант енергетичного переходу, і я вважаю, що він вплине на боротьбу зі зміною клімату більше, ніж будь-яка інша технологія», – сказав Ендрю Форрест.

Fortescue Metals Group є четвертим за величиною виробником залізної руди в світі. Ендрю Форрест вирішив протягом десятиліття зробити свою компанію великим виробником екологічно чистої енергії. Компанію також переведуть на водень, який замінить вугілля в процесі виробництва сталі.