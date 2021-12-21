  1. Головна
  2. Нова енергія
  3. Новини
рус
    Новини

    В Англії відкрито перший McDonald's з нульовим викидом вуглецю

    нова енергія
    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    В екологічно чистому ресторані навіть передбачено ставок для жаб - В Англії відкрито перший McDonald's з нульовим викидом вуглецю

    В екологічно чистому ресторані навіть передбачено ставок для жаб

    Фото: McDonald's

    До 2030 року будуть декарбонізовані всі ресторани та офіси мережі

    У містечку Маркет Дрейтон, розташованому між Ліверпулем і Бірмінгемом, McDonald's відкрив перший у Великій Британії ресторан з нульовим викидом вуглецю. Експериментальний проект, названий Zero Carbon, створений в рамках ініціативи компанії досягти нульових викидів для всіх 1400 ресторанів та офісів мережі до 2030 року, та стане зразком для майбутніх закладів, – повідомляє офіційний сайт McDonald's.

    На території нового ресторану встановлено дві вітряні турбіни та сонячні батареї загальною площею 92 квадратні метри, вони дозволять виробляти щорічно 60 тис. кВт/год електроенергії.

    Теплоізоляція закладу складається з вовни, покриття стін – з перероблених побутових товарів та електронних пристроїв, а настінні вивіски створені з кавових зерен. Камені для бордюрів виготовлені із перероблених пластикових пляшок, а смуга руху до McDrive – із перероблених шин.

    Учні місцевої початкової школи спроектували біля будівлі McDonald's невеликий сад, де буде невеликий ставок для жаб – туди стікатиметься дощова вода.

    «Ми вважаємо, що нашу їжу потрібно подавати у ресторанах, які у майбутньому стануть екологічно чистими. Заклад у Маркет Дрейтон – великий крок до того, щоб це стало реальністю. Ми вже почали впроваджувати деякі з нововведень до інших ресторанів мережі», – сказала віце-президент McDonald's з розвитку бренду Бет Харт.

    Читайте також:

    Теги: Велика Британія ресторан водень
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    В Англії відкрито перший McDonald's з нульовим викидом вуглецю