У Китаї схвалено гігантський проект з виробництва зеленого водню

Виробнича потужність проекту – 67 тис тонн водню на рік

Влада китайського регіону Внутрішня Монголія схвалила масштабний енергетичний проект, в якому для виробництва зеленого водню буде використовуватися енергія сонця і вітру, – повідомляють Elektrovesti.

За даними Асоціації сприяння розвитку водневої енергетики Китаю, управління енергетики провінції дало дозвіл на створення енергетичного центру поблизу від міст Ордос і Баотоу. У його рамках на виробництво 66,9 тис тонн зеленого водню в рік будуть працювати 1,85 ГВт сонячних і 370 МВт вітрових електростанцій.

Розробка проекту почнеться в жовтні, а об'єкти будуть введені в експлуатацію в середині 2023 року. Кількість екологічно чистого водню, яке буде проводитися на інноваційному підприємстві, дозволить заміщати 680 млн літрів бензину щорічно.

20% електроенергії від проекту спрямовуватиметься в енергосистему, велика частина піде на виробництво водню. Він вважається життєво важливим для вирішення завдання декарбонізації економіки Китаю до 2060 року. Виручка водневої промисловості країни через п'ять років прогнозується на рівні 1 трильйона юанів ($154 млрд), а до 2050 року вона може зрости в дванадцять разів.