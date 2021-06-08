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    Оператор ГТС України вступив в асоціацію «Українська воднева рада»

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    Українська газотранспортна система націлилася на транспортування водню в Європу &nbsp; - Оператор ГТС України вступив в асоціацію «Українська воднева рада»

    Українська газотранспортна система націлилася на транспортування водню в Європу

     

    Фото: biz.censor.net

    Співпраця націлена на розробку ланцюжка з виробництва водню, транспортуванні його всередині країни та експорту в ЄС

    Компанія «Оператор ГТС України» приєдналася до енергетичної асоціації «Українська воднева рада» з метою створення науково-дослідницької платформи з транспортування водню, – повідомляють Elektrovesti.

    Асоціація та Оператор ГТС України мають намір об'єднати зусилля для реалізації пілотних проектів з виробництва зеленого водню, дослідження маршрутів і можливостей української газотранспортної системи для транспортування водню в Європу, і приєднання української газотранспортної мережі до водневого транспортному коридору ЄС.

    «Виробництво і транспортування екологічно чистого водню в Європу сьогодні є одним з найголовніших пріоритетів України. Оператор ГТС, як і ми, враховує потенціал водню в декарбонізації і розвитку економіки, посилення енергетичної безпеки України», – сказав президент асоціації «Українська воднева рада» Олександр Репкін.

    «Об'єднавши зусилля з потенційними виробниками і споживачами, ми зможемо створити необхідні основи для реалізації дорожньої карти переходу до водневої енергетики в Україні», – зазначив в свою чергу заступник генерального директора компанії «Оператор ГТС України» з розвитку та трансформації Павло Станчак.

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    Теги: ЄС Україна ГТС водень
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    Оператор ГТС України вступив в асоціацію «Українська воднева рада»