Оператор ГТС України вступив в асоціацію «Українська воднева рада»

Співпраця націлена на розробку ланцюжка з виробництва водню, транспортуванні його всередині країни та експорту в ЄС

Компанія «Оператор ГТС України» приєдналася до енергетичної асоціації «Українська воднева рада» з метою створення науково-дослідницької платформи з транспортування водню, – повідомляють Elektrovesti.

Асоціація та Оператор ГТС України мають намір об'єднати зусилля для реалізації пілотних проектів з виробництва зеленого водню, дослідження маршрутів і можливостей української газотранспортної системи для транспортування водню в Європу, і приєднання української газотранспортної мережі до водневого транспортному коридору ЄС.

«Виробництво і транспортування екологічно чистого водню в Європу сьогодні є одним з найголовніших пріоритетів України. Оператор ГТС, як і ми, враховує потенціал водню в декарбонізації і розвитку економіки, посилення енергетичної безпеки України», – сказав президент асоціації «Українська воднева рада» Олександр Репкін.

«Об'єднавши зусилля з потенційними виробниками і споживачами, ми зможемо створити необхідні основи для реалізації дорожньої карти переходу до водневої енергетики в Україні», – зазначив в свою чергу заступник генерального директора компанії «Оператор ГТС України» з розвитку та трансформації Павло Станчак.