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    У Міністерстві енергетики відбулася зустріч із співавтором водневої стратегії ЄС

    нова енергія
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    Учасники зустрічі. Третій праворуч &ndash; Крістіан Вайнбергер, Юлія Підкоморна &ndash; у масці - У Міністерстві енергетики відбулася зустріч із співавтором водневої стратегії ЄС

    Учасники зустрічі. Третій праворуч – Крістіан Вайнбергер, Юлія Підкоморна – у масці

    Фото: kmu.gov.ua

    Учасники обговорили специфіку майбутньої водневої стратегії України

    Сьогодні відбулася зустріч заступника міністра енергетики Юлії Підкоморної з міжнародним експертом, консультантом з розвитку водневої економіки ЄС, співавтором водневої стратегії ЄС, старшим радником Hydrogen Europe Крістіаном Вайнбергером – повідомляє офіційний сайт Кабінету міністрів України.

    Учасники зустрічі обговорили специфіку майбутньої водневої стратегії України та рекомендації для її написання, розроблені спільно фахівцями Міненерго та експертами USAID.

    «На етапі формування стратегії для нас дуже важливо обмінюватися досвідом з нашими міжнародними партнерами, які мали успішну практику як у написанні водневих стратегій, так і в реалізації окремих водневих проєктів. Воднева стратегія України буде динамічним документом, який змінюватиметься та адаптуватиметься під зовнішні умови, включатиме інноваційні розробки та результати нових досліджень з водневої тематики. Базовий варіант документа плануємо презентувати наприкінці цього року», – наголосила Юлія Підкоморна.

    Заступник міністра запропонувала Крістіану Вайнбергеру долучитися до діяльності робочої групи з розробки водневої стратегії України, що працює при Міненерго.

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    Теги: ЄС Міненерго Україна водень
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    У Міністерстві енергетики відбулася зустріч із співавтором водневої стратегії ЄС