У Фінляндії буде збудовано завод з виробництва екологічно чистого водню

Введення інноваційного підприємства в експлуатацію намічено на першу половину 2024 року

Компанія P2X Solutions отримала громадське фінансування у розмірі 26 млн євро для створення першого у Фінляндії заводу з виробництва екологічно чистого водню. Загальний обсяг фінансування складе 70 млн євро, – повідомляє H2 View.

Зелений водень, який вироблятиметься електролізною установкою потужністю 20 МВт, забезпечуватиме екологічно чистою енергією промислові підприємства. P2X Solutions також планує використати водень для створення синтетичного палива. Крім того, як побічні продукти будуть вироблятися кисень і теплова енергія.

Створення нового підприємства може бути вирішальною подією для водневої екосистеми Фінляндії. Крім того, країна, яка має всі відновлювані джерела енергії, могла б стати ключовим гравцем у водневій економіці Європи.

«Екологічно чистий водень та відновлювані види палива, піддані подальшій переробці, є ключем до значного скорочення викидів вуглекислого газу там, де електрифікація є складним завданням», – сказав генеральний директор P2X Solutions Херкко Пліт.

Початок будівництва водневого підприємства заплановано на осінь 2022 року, введення заводу в експлуатацію – на першу половину 2024 року.