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    Бразилія будує підприємство повного циклу з виробництва зеленого водню

    нова енергія
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    Ітумбіара &ndash; один із центрів бразильського туризму - Бразилія будує підприємство повного циклу з виробництва зеленого водню

    Ітумбіара – один із центрів бразильського туризму

    Фото: tripadvisor.ru

    Вартість інноваційного енергетичного проекту – $8 млн

    Бразильські компанії Eletrobas Furnas, Base-Energia Sustentável та PV Solar об'єдналися для будівництва в муніципалітеті Ітумбіара нового підприємства повного циклу з виробництва екологічно чистого водню. Інвестиції в проект становлять 45 млн реалів ($8 млн) – повідомляє H2 View.

    Інноваційне підприємство включатиме фотоелектричну установку потужністю 1000 кВт, електролізер для виробництва зеленого водню та резервуари для зберігання газу загальним обсягом 900 кубічних метрів.

    Крім того, завод в Ітумбіарі стане свого роду випробувальним полігоном – там оцінюватимуть ефективність технології електролізу, довговічність обладнання та вартість обслуговування. Цей аналіз дозволить отримати важливу інформацію для розробки інших, більших водневих проектів.

    «Ми робимо ставку на різні способи виробництва водню та на універсальність його використання. Для цього ми маємо намір опанувати повний технологічний цикл виробництва цього джерела енергії. Варто привітати наші компанії з оголошенням про технологічні інновації, які дають багатообіцяючі рішення для енергетичного переходу», – сказав міністр гірничодобувної промисловості та енергетики Бразилії Бенто Альбукерке.

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    Теги: інвестиції завод технології Бразилія водень
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    Бразилія будує підприємство повного циклу з виробництва зеленого водню