Надання Україні касетних боєприпасів: Вашингтон перетинає чергові «червоні лінії» у ставленні до Москви

Росії показали, що її ніхто не боїться

США не бояться загострення

Цінність касетних боєприпасів, які США офіційно надають Україні та які заборонені у багатьох країнах світу, не лише в тому, що це дуже ефективна зброя. А й в тому, що вони показують готовність Вашингтону перетинати чергові «червоні лінії» у ставленні до Москви.

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США не бояться йти на загострення.

От уявіть собі, якби на тлі ядерних погроз Заходу з території Білорусі США зараз би дали задню і побоялися б надавати Україні чергову ефективну зброю. Це би лише заохотило Росію до більшої агресії. А так – ні.

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Росії показали, що її ніхто не боїться.

США пройшли випробування на міцність потужною зброєю.

Тепер залишається питання, чи витримає цей тест російська піхота…