Абу-Дабі інвестує $1 млрд у виробництво аміаку з зеленого водню

Об'єднані Арабські Емірати усвідомлюють, що запаси нафти не вічні, і роблять ставку на поновлюване паливо

Потужність нового підприємства – 200 тис тонн зеленого аміаку на рік

Компанія з розробки спеціальних проектів Helios Industry заявила про намір інвестувати $1 млрд в будівництво нового заводу з виробництва зеленого аміаку з екологічно чистого водню в Абу-Дабі, столиці Об'єднаних Арабських Еміратів, – повідомляє H2 View.

Передбачувана потужність підприємства, яке буде розташоване в промисловій зоні Халіфа в Абу-Дабі – 200 тис тонн екологічно чистого аміаку щорічно. За розрахунками, для цього буде потрібно 40 тис тонн зеленого водню.

На території промислової зони Халіфа спеціально для проекту Helios побудують сонячну електростанцію потужністю 800 МВт, електроенергія від якої буде використовуватися для електролізу морської води і отримання водню. Очікується, що зелений аміак, вироблений на цьому підприємстві, буде орієнтований на регіональні та міжнародні ринки.

«За останні кілька років впровадження зелених технологій отримало значну підтримку в країнах Перської затоки і інших країнах Близького Сходу та Північної Африки. Порти Абу-Дабі пишаються тим, що є власником такої інноваційної компанії, як Helios Industry, і побудують перший завод з виробництва екологічно чистого аміаку з нульовим викидом вуглецю», – сказав глава кластера промислових міст і вільних зон в портах Абу-Дабі Абдулла Аль Хамелі.