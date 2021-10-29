Почалося будівництво найбільшого в США заводу із виробництва зеленого водню

Інноваційне підприємство вироблятиме 45 тонн зрідженого зеленого водню на день

В окрузі Дженесі, штат Нью-Йорк, розпочалися роботи з будівництва заводу з виробництва зрідженого зеленого водню. Передбачається, що проект вартістю $290 млн стане найбільшим на сьогоднішній день підприємством такого роду в Північній Америці – він вироблятиме 45 тонн зрідженого водню щодня, – повідомляє H2 View.

Завод буде розташований у парку науки, технологій та передового виробництва Західного Нью-Йорка. Головну роль у створенні інноваційного підприємства відіграє американський виробник водневих паливних елементів Plug Power, офіс якого знаходиться неподалеку, у невеликому містечку Латам штату Нью-Йорк.

Компанія Plug Power, зокрема, збудує для підприємства електролізер, а також електричну підстанцію потужністю 450 МВт. Завод пропонуватиме споживачам екологічно чистий водень, передбачається, що з часом він буде конкурентоспроможний з дизельним паливом.

У церемонії копання ями для фундаменту нового водневого заводу взяли участь губернатор штату Нью-Йорк Кеті Хочул та інші офіційні особи.