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    Почалося будівництво найбільшого в США заводу із виробництва зеленого водню

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    Керівництво штату Нью-Йорк заради водню готове рити землю - Почалося будівництво найбільшого в США заводу із виробництва зеленого водню

    Керівництво штату Нью-Йорк заради водню готове рити землю

    Фото: Майк Гролл/Офіс губернатора штату Нью-Йорк Кеті Хочул

    Інноваційне підприємство вироблятиме 45 тонн зрідженого зеленого водню на день

    В окрузі Дженесі, штат Нью-Йорк, розпочалися роботи з будівництва заводу з виробництва зрідженого зеленого водню. Передбачається, що проект вартістю $290 млн стане найбільшим на сьогоднішній день підприємством такого роду в Північній Америці – він вироблятиме 45 тонн зрідженого водню щодня, – повідомляє H2 View.

    Завод буде розташований у парку науки, технологій та передового виробництва Західного Нью-Йорка. Головну роль у створенні інноваційного підприємства відіграє американський виробник водневих паливних елементів Plug Power, офіс якого знаходиться неподалеку, у невеликому містечку Латам штату Нью-Йорк.

    Компанія Plug Power, зокрема, збудує для підприємства електролізер, а також електричну підстанцію потужністю 450 МВт. Завод пропонуватиме споживачам екологічно чистий водень, передбачається, що з часом він буде конкурентоспроможний з дизельним паливом.

    У церемонії копання ями для фундаменту нового водневого заводу взяли участь губернатор штату Нью-Йорк Кеті Хочул та інші офіційні особи.

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    Теги: США будівництво Нью-Йорк завод водень
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    Почалося будівництво найбільшого в США заводу із виробництва зеленого водню