Китай виділяє $15 млрд на створення повного циклу виробництва водню

Інвестиційна програма розрахована на п'ять років

Пекінське муніципальне бюро економіки та інформаційних технологій (MBEIT) опублікувало дорожню карту на наступні п'ять років, яка націлена на створення виробничо-збутового ланцюжка в 1 млрд юанів ($15 млрд) до 2025 року, – повідомляє H2 View.

У рамках п'ятирічного плану MBEIT виявив кілька ключових аспектів ланцюжка створення вартості водню, які будуть розвиватися в Пекіні. Вони стосуються зимових Олімпійських та Параолімпійських ігор 2022 року: передбачається, що перевезення глядачів і обслуговуючого персоналу в гірські райони буде здійснюватися транспортними засобами на водневих паливних елементах.

У зв'язку з цим Пекін планує побудувати 37 додаткових водневих заправних станцій. Очікується, що виробництво водню в 2025 році досягне 135 тонн в день, що дозволить зайнятися експортом енергоносія майбутнього.

Нагадаємо, що до кінця року найбільший в Китаї виробник позашляховиків Great Wall Motor запланував запустити у виробництво свій перший водневий кросовер. Компанія розраховує випустити ряд моделей на водневих паливних елементах до зимових Олімпійських ігор, які повинні відбутися в Китаї наступного року.