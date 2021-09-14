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    Китай виділяє $15 млрд на створення повного циклу виробництва водню

    нова енергія
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    Китай прокладає зелений коридор для водневих технологій - Китай виділяє $15 млрд на створення повного циклу виробництва водню

    Китай прокладає зелений коридор для водневих технологій

    Фото: h2-view.com

    Інвестиційна програма розрахована на п'ять років

    Пекінське муніципальне бюро економіки та інформаційних технологій (MBEIT) опублікувало дорожню карту на наступні п'ять років, яка націлена на створення виробничо-збутового ланцюжка в 1 млрд юанів ($15 млрд) до 2025 року, – повідомляє H2 View.

    У рамках п'ятирічного плану MBEIT виявив кілька ключових аспектів ланцюжка створення вартості водню, які будуть розвиватися в Пекіні. Вони стосуються зимових Олімпійських та Параолімпійських ігор 2022 року: передбачається, що перевезення глядачів і обслуговуючого персоналу в гірські райони буде здійснюватися транспортними засобами на водневих паливних елементах.

    У зв'язку з цим Пекін планує побудувати 37 додаткових водневих заправних станцій. Очікується, що виробництво водню в 2025 році досягне 135 тонн в день, що дозволить зайнятися експортом енергоносія майбутнього.

    Нагадаємо, що до кінця року найбільший в Китаї виробник позашляховиків Great Wall Motor запланував запустити у виробництво свій перший водневий кросовер. Компанія розраховує випустити ряд моделей на водневих паливних елементах до зимових Олімпійських ігор, які повинні відбутися в Китаї наступного року.

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    Теги: Китай перевезення водень Great Wall
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    Китай виділяє $15 млрд на створення повного циклу виробництва водню