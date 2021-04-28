Toyota розробляє водневий двигун для гоночного автомобіля

Новим двигуном оснастять гоночний болід, який дебютує в кінці травня на Super Taikyu Series 2021

Toyota Motor розробляє водневий двигун для свого спортивного автомобіля Corolla Sport. Як повідомили в компанії, це буде адаптований для водню звичайний двигун внутрішнього згоряння. Водневий болід візьме участь в японських 24-годинних перегонів на витривалість Super Taikyu Series 2021, які відбудуться в кінці травня, – повідомляють Elektrovesti.

«Переварювати» стислий газоподібний водень буде 1,6-літровий трициліндровий мотор хетчбека Corolla Sport, який і вийде на старт гонки. У силовій установці замінять систему подачі і впорскування палива, а для зберігання водню в автомобілі встановлять спеціальний бак.

Якою буде віддача мотора після доопрацювання, не повідомляється (все покажуть випробування), але передбачається, що вона повинна зрости. Крім того, за розрахунками інженерів Toyota Motor, модернізований двигун повинен бути більш чутливим до натиснення педалі газу.

Ще один плюс використання водню – відсутність шкідливих викидів, за винятком невеликої кількості вуглекислого газу, який утворюється в результаті підгоряння моторного масла.

Випробування водневого боліда Toyota Corolla Sport компанія планує провести з 21 по 23 травня в ході серії гонок на витривалість Super Taikyu Series 2021. Спортивні змагання пройдуть на трасі «Фудзі Спідвей» біля підніжжя гори Фудзіяма.