У Чилі побудують перший завод з виробництва водню нова енергія



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Місто-порт Кабо Негро обраний для будівництва найбільшого в Латинській Америці водневого заводу Фото: mapio.net

Завод на Вогненної землі буде введено в експлуатацію у 2022 році

Чилійська компанія Enel Green Power (EGP) Chile оголосила про плани будівництва першого в країні заводу з виробництва зеленого водню. Очікується, що об'єкт буде введений в експлуатацію в 2022 році, він стане одним з найбільших заводів з виробництва зеленого водню в Латинській Америці, - повідомляє H2-View.

EGP Chile веде будівництво заводу в партнерстві з чилійської енергетичною компанією AME, потенційними партнерами можуть стати Siemens Energy і Porsche - зараз ведуться переговори.

Завод буде побудований в місті-порту Кабо Негро (Вогняна земля), проект включає в себе пілотну установку для виробництва зеленого водню за допомогою електролізера, що працює від енергії вітру.

«Наша компанія приділяє особливу увагу зеленому водню, який проводиться за допомогою електролізерів, що працюють на 100% відновлюваної електроенергії», - зазначив генеральний директор EGP Chile Сальваторе Бернабе.