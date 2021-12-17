  1. Головна
  2. Нова енергія
  3. Новини
рус
    Новини

    У Чилі розробляється мегапроект із виробництва зеленого водню

    нова енергія
    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Чилі має намір бути в авангарді світової водневої економіки, і для цього вона має всі природні дані - У Чилі розробляється мегапроект із виробництва зеленого водню

    Чилі має намір бути в авангарді світової водневої економіки, і для цього вона має всі природні дані

    Фото: h2-view.com

    Виробництво екологічно чистого водню передбачається розпочати у 2027 році

    Компанія Total Eren розпочала розробку великомасштабного проекту з виробництва екологічно чистого водню H2 Magallanes. Проект використовуватиме 10 ГВт потужності вітру у поєднанні з 8 ГВт електролізу, опріснювальною установкою, аміачним заводом та портовими спорудами, – повідомляє H2 View.

    Для цього мегапроекту (для порівняння: вся заявлена електролізна потужність країн Євросоюзу до 2030 року – 40 ГВт) Total Eren придбала великі території у регіоні Магалленес на півдні Чилі, де дуже сильні вітри, і є прямий вихід до моря. Це дозволить транспортувати зелений водень та аміак на світові ринки, зміцнюючи позиції Чилі як світового центру експорту водню.

    В даний час Total Eren приступила до досліджень по проекту, щоб офіційно запустити його в 2025 році. Передбачається, що виробництво екологічно чистого водню розпочнеться у 2027 році.

    «Ми з нетерпінням чекаємо початку будівництва, щоб зробити свій внесок у прагнення Чилі стати провідною державою для інвестицій в екологічно чистий водень у Латинській Америці та задовольнити потреби наших клієнтів у всьому світі», – сказала виконавчий віце-президент та керівник відділу розвитку бізнесу компанії Total Eren Фаб'єн Демоль.

    Читайте також:

    Теги: будівництво Чилі водень
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    У Чилі розробляється мегапроект із виробництва зеленого водню