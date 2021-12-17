У Чилі розробляється мегапроект із виробництва зеленого водню

Чилі має намір бути в авангарді світової водневої економіки, і для цього вона має всі природні дані

Виробництво екологічно чистого водню передбачається розпочати у 2027 році

Компанія Total Eren розпочала розробку великомасштабного проекту з виробництва екологічно чистого водню H2 Magallanes. Проект використовуватиме 10 ГВт потужності вітру у поєднанні з 8 ГВт електролізу, опріснювальною установкою, аміачним заводом та портовими спорудами, – повідомляє H2 View.

Для цього мегапроекту (для порівняння: вся заявлена електролізна потужність країн Євросоюзу до 2030 року – 40 ГВт) Total Eren придбала великі території у регіоні Магалленес на півдні Чилі, де дуже сильні вітри, і є прямий вихід до моря. Це дозволить транспортувати зелений водень та аміак на світові ринки, зміцнюючи позиції Чилі як світового центру експорту водню.

В даний час Total Eren приступила до досліджень по проекту, щоб офіційно запустити його в 2025 році. Передбачається, що виробництво екологічно чистого водню розпочнеться у 2027 році.

«Ми з нетерпінням чекаємо початку будівництва, щоб зробити свій внесок у прагнення Чилі стати провідною державою для інвестицій в екологічно чистий водень у Латинській Америці та задовольнити потреби наших клієнтів у всьому світі», – сказала виконавчий віце-президент та керівник відділу розвитку бізнесу компанії Total Eren Фаб'єн Демоль.