  1. Головна
  2. Нова енергія
  3. Новини
рус
    Новини

    В Іспанії побудують завод з виробництва водню з використанням новітньої технології

    нова енергія
    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    На території нафтопереробного заводу в Пуертольяно з'явиться водневий об'єкт - В Іспанії побудують завод з виробництва водню з використанням новітньої технології

    На території нафтопереробного заводу в Пуертольяно з'явиться водневий об'єкт

    Фото: truckersgo.ru

    Інноваційне підприємство в Пуертольяно почне свою роботу в 2024 році

    Іспанська енергетична компанія Enagás і найбільша нафтогазова корпорація Іспанії та Латинської Америки Repsol побудують демонстраційний завод з виробництва водню з використанням технології фотоелектрокаталіза. Проект буде розміщений на території іспанського промислового комплексу в Пуертольяно, – повідомляють Elektrovesti.

    Фотоелектрокаталіз – це технологія, яка для виробництва поновлюваного водню використовує тільки воду і сонячну енергію. Repsol і Enagás розробляли нову технологію протягом десяти років. Вона вже використовується в невеликій пілотній установці, яку компанії створили в лабораторії Repsol Technology Lab.

    «Ми є провідним виробником і споживачем водню в Іспанії, і цей метод забезпечує повне скорочення викидів вуглекислого газу», – сказала керівник проекту Repsol Марія Долорес Ернандес.

    Передбачається, що завод в Пуертольяно почне роботу в 2024 році. Він буде виробляти близько 100 кг водню в день. У 2028 році підприємство планує розширити. Воно займе площу 60 га і буде виробляти щодня вже 10 тонн екологічно чистого енергоносія.

    Читайте також:

    Теги: Іспанія завод технології водень
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    В Іспанії побудують завод з виробництва водню з використанням новітньої технології