В Іспанії побудують завод з виробництва водню з використанням новітньої технології

Інноваційне підприємство в Пуертольяно почне свою роботу в 2024 році

Іспанська енергетична компанія Enagás і найбільша нафтогазова корпорація Іспанії та Латинської Америки Repsol побудують демонстраційний завод з виробництва водню з використанням технології фотоелектрокаталіза. Проект буде розміщений на території іспанського промислового комплексу в Пуертольяно, – повідомляють Elektrovesti.

Фотоелектрокаталіз – це технологія, яка для виробництва поновлюваного водню використовує тільки воду і сонячну енергію. Repsol і Enagás розробляли нову технологію протягом десяти років. Вона вже використовується в невеликій пілотній установці, яку компанії створили в лабораторії Repsol Technology Lab.

«Ми є провідним виробником і споживачем водню в Іспанії, і цей метод забезпечує повне скорочення викидів вуглекислого газу», – сказала керівник проекту Repsol Марія Долорес Ернандес.

Передбачається, що завод в Пуертольяно почне роботу в 2024 році. Він буде виробляти близько 100 кг водню в день. У 2028 році підприємство планує розширити. Воно займе площу 60 га і буде виробляти щодня вже 10 тонн екологічно чистого енергоносія.