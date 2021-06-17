У Мадриді до 2026 року з'являться 1 тис водневих таксі

Вартість новаторського проекту – 100 млн євро

Мадридська асоціація таксі Federación Profesional del Taxi de Madrid (FPTM) завила, що має намір до 2026 року замінити в столиці Іспанії тисячу автомобілів зі свого поточного парку таксі з двигунами внутрішнього згоряння на водневі автомобілі, – повідомляє H2 View.

Ці плани є частиною новаторського проекту вартістю 100 млн євро, в рамках якого FPTM буде працювати в партнерстві з компаніями Madrileña Red de Gas, Fotowatio Renewable Ventures, Toyota Spain і Grupo Ruiz. Мета програми – запропонувати таксопаркам водневі автомобілі, конкурентоспроможні за вартістю з традиційними технологіями.

В рамках проекту Toyota Spain буде поставляти свої електромобілі на водневих паливних елементах Mirai. Компанія Fotowatio Renewable Ventures стане відповідати за розвиток всієї інфраструктури для виробництва та підзарядки поновлюваних джерел енергії, а також за поставку водню для таксомоторного парку.

Передбачається, що в Мадриді спеціально для забезпечення таксі екологічно чистим воднем буде побудований електролізер потужністю 10 МВт, що працює від фотоелектричної сонячної електростанції.