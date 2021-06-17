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    У Мадриді до 2026 року з'являться 1 тис водневих таксі

    нова енергія
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    Таксопарк іспанської столиці значно &laquo;позеленіє&raquo; &nbsp; - У Мадриді до 2026 року з'являться 1 тис водневих таксі

    Таксопарк іспанської столиці значно «позеленіє»

     

    Фото: h2-view.com

    Вартість новаторського проекту – 100 млн євро

    Мадридська асоціація таксі Federación Profesional del Taxi de Madrid (FPTM) завила, що має намір до 2026 року замінити в столиці Іспанії тисячу автомобілів зі свого поточного парку таксі з двигунами внутрішнього згоряння на водневі автомобілі, – повідомляє H2 View.

    Ці плани є частиною новаторського проекту вартістю 100 млн євро, в рамках якого FPTM буде працювати в партнерстві з компаніями Madrileña Red de Gas, Fotowatio Renewable Ventures, Toyota Spain і Grupo Ruiz. Мета програми – запропонувати таксопаркам водневі автомобілі, конкурентоспроможні за вартістю з традиційними технологіями.

    В рамках проекту Toyota Spain буде поставляти свої електромобілі на водневих паливних елементах Mirai. Компанія Fotowatio Renewable Ventures стане відповідати за розвиток всієї інфраструктури для виробництва та підзарядки поновлюваних джерел енергії, а також за поставку водню для таксомоторного парку.

    Передбачається, що в Мадриді спеціально для забезпечення таксі екологічно чистим воднем буде побудований електролізер потужністю 10 МВт, що працює від фотоелектричної сонячної електростанції.

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    Теги: таксі Електромобілі Іспанія водень Toyota
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    У Мадриді до 2026 року з'являться 1 тис водневих таксі