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    Citroen, Opel та Peugeot розпочали виробництво фургонів із водневими двигунами

    нова енергія
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    Для своїх автомобілів Stellantis спеціально розвиває мережу водневих заправок - Citroen, Opel та Peugeot розпочали виробництво фургонів із водневими двигунами

    Для своїх автомобілів Stellantis спеціально розвиває мережу водневих заправок

    Фото: elektrovesti.net

    У розвиток водневих технологій вже інвестовано 60 млрд євро

    Корпорація Stellantis запустила у виробництво комерційні автомобілі на водневих паливних елементах. Водневі версії з'явилися у електричних фургонів Citroen Jumpy, Opel Vivaro та Peugeot Expert, – повідомляють Elektrovesti.

    Автомобілі Citroen e-Jumpy Hydrogen, Opel Vivaro-e Hydrogen та Peugeot e-Expert Hydrogen оснащені таким же електродвигуном, що й у електричних версій. Однак акумуляторна батарея у них значно менша, а місце, що звільнилося, зайняли паливні елементи і балони, розраховані на 4,4 кг водню.

    Нова силова установка не вплинула на місткість фургонів. Об'єм вантажного відсіку – 6 кубометрів, вантажопідйомність складає 1000 кг. Водневі фургони можуть на одній заправці подолати 350 км, їх максимальна швидкість – 130 км/год.

    У розвиток водневих технологій концерн Stellantis інвестував уже близько 60 млрд євро. Ці кошти підуть не тільки у розробку моделей з паливними елементами, а й у створення мережі водневих заправних станцій для них.

    Stellantis – транснаціональна корпорація з виробництва автомобілів, утворена в 2021 році в результаті злиття італійсько-американського автовиробника Fiat Chrysler Automobiles із французькою компанією Groupe PSA. Корпорація володіє такими відомими брендами, як Alfa Romeo, Chrysler, Citroеn, Dodge, Fiat, Jeep, Maserati, Opel та Peugeot.

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    Теги: автопром водень Opel Citroen Peugeot
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    Citroen, Opel та Peugeot розпочали виробництво фургонів із водневими двигунами