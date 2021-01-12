  1. Головна
  2. Нова енергія
  3. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    У Шотландії розробляється перший водневий електропоїзд

    нова енергія
    • Розсилка
    <p>Концепт нового шотландського поїзда з водневої системою A-Drive</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p></p> - У Шотландії розробляється перший водневий електропоїзд

    Концепт нового шотландського поїзда з водневої системою A-Drive

     

     

    Фото: h2-view.com

    Поїзд на водневих паливних елементах буде представлений вже в 2021 році

    Провідна британська компанія в області технологій і виробництва водневих і паливних елементів Arcola Energy очолила консорціум, який працює над створенням першого в Шотландії поїзда з водневим двигуном, - повідомляє H2 View.

    В рамках даного проекту пасажирський поїзд класу 314, наданий шотландської залізничною компанією ScotRail, буде перетворений в готову до масового розгортання платформу для поїздів з водневим двигуном.

    Передбачається, що поїзд буде оснащений недавно розробленої Arcola Energy водневої руховою системою A-Drive, яка забезпечує рішення з нульовим рівнем викидів для важких транспортних засобів.

    «Воднева тяга пропонує безпечну, надійну і безвуглецеву альтернативу звичним зараз тепловозам. Проект водневого поїзда - прекрасна можливість для лідерів залізничного машинобудування», - сказав генеральний директор Arcola Energy Бен Тодд.

    Очікується, що створення пілотного зразка шотландського водневого поїзда буде завершено до кінця 2021 року.

    Теги: машинобудування Великобритания водень
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies