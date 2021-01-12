У Шотландії розробляється перший водневий електропоїзд

Поїзд на водневих паливних елементах буде представлений вже в 2021 році

Провідна британська компанія в області технологій і виробництва водневих і паливних елементів Arcola Energy очолила консорціум, який працює над створенням першого в Шотландії поїзда з водневим двигуном, - повідомляє H2 View.

В рамках даного проекту пасажирський поїзд класу 314, наданий шотландської залізничною компанією ScotRail, буде перетворений в готову до масового розгортання платформу для поїздів з водневим двигуном.

Передбачається, що поїзд буде оснащений недавно розробленої Arcola Energy водневої руховою системою A-Drive, яка забезпечує рішення з нульовим рівнем викидів для важких транспортних засобів.

«Воднева тяга пропонує безпечну, надійну і безвуглецеву альтернативу звичним зараз тепловозам. Проект водневого поїзда - прекрасна можливість для лідерів залізничного машинобудування», - сказав генеральний директор Arcola Energy Бен Тодд.

Очікується, що створення пілотного зразка шотландського водневого поїзда буде завершено до кінця 2021 року.