У Шотландії розробляють водневу підмітально-прибиральну машину

Автомобіль вже переобладнаний для роботи на двох видах палива

Швейцарський виробник комунальної техніки Bucher Municipal і британські компанії ULEMCo (водневе паливо) і JCB (машинобудування) розробляють підмітально-прибиральну машину з водневим двигуном на замовлення міської ради Абердіна (Шотландія), - повідомляє H2 View.

З метою продемонструвати здатність використовувати водневе паливо як в основному двигуні, так і в допоміжному (що приводить в дію щітки та інше обладнання), підмітально-прибиральна машина Bucher переобладнана для роботи на двох видах палива.

«Цей проект є яскравим прикладом того, як різні компанії можуть працювати разом заради боротьби з глобальним потеплінням за рахунок використання водню», - сказала керуючий директор ULEMCo Аманда Лайн.

«Значення водню, як важливої альтернативи вуглецевому паливу, стає все більш очевидним. Ми раді підтримати цю ініціативу, яка внесе вклад в покращення екології в Шотландії», - сказав у свою чергу менеджер з продажу JCB Power Systems Деніел Джексон.