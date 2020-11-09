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    У Шотландії розробляють водневу підмітально-прибиральну машину

    нова енергія
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    <p>Підмітальна машина Bucher Municipal V50</p> <p>&nbsp;</p> <p></p> - У Шотландії розробляють водневу підмітально-прибиральну машину

    Підмітальна машина Bucher Municipal V50

     

    Фото: buchermunicipal.com

    Автомобіль вже переобладнаний для роботи на двох видах палива

    Швейцарський виробник комунальної техніки Bucher Municipal і британські компанії ULEMCo (водневе паливо) і JCB (машинобудування) розробляють підмітально-прибиральну машину з водневим двигуном на замовлення міської ради Абердіна (Шотландія), - повідомляє H2 View

    З метою продемонструвати здатність використовувати водневе паливо як в основному двигуні, так і в допоміжному (що приводить в дію щітки та інше обладнання), підмітально-прибиральна машина Bucher переобладнана для роботи на двох видах палива. 

    «Цей проект є яскравим прикладом того, як різні компанії можуть працювати разом заради боротьби з глобальним потеплінням за рахунок використання водню», - сказала керуючий директор ULEMCo Аманда Лайн. 

    «Значення водню, як важливої альтернативи вуглецевому паливу, стає все більш очевидним. Ми раді підтримати цю ініціативу, яка внесе вклад в покращення екології в Шотландії», - сказав у свою чергу менеджер з продажу JCB Power Systems Деніел Джексон.

    машинобудування Шотландія автомобіль водень
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