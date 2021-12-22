Відбулася презентація проекту Водневої стратегії України

Знакова подія у вітчизняній водневій галузі присвячена Дню енергетика

Сьогодні, на День енергетика України, презентовано проект довгоочікуваної вітчизняної Водневої стратегії, про підготовку якої уряд країни регулярно доповідав протягом цілого року на різних міжнародних енергетичних форумах.

План водневої трансформації, який має допомогти Україні стати енергетично незалежною державою та одним із головних водневих вузлів Європи, став результатом спільної роботи Української водневої ради та Інституту відновлюваної енергетики Національної академії наук України.

Реальна робота над проектом Водневої стратегії України розпочалася влітку 2021 року за дорученням прем'єр-міністра країни. У розробці епохального документа також взяла участь робоча група Міністерства енергетики.

«Ще рік тому перспективи розвитку водневих технологій в Україні видавались досить фантастичними. Зараз ми бачимо, що воднева трансформація є абсолютно реальною. Водень став одним із найважливіших факторів на шляху декарбонізації і Європи, і України. Склалася унікальна ситуація, коли ми рухаємося з нашими міжнародними партнерами в одному темпі та напрямку», – сказав президент Української водневої ради Олександр Рєпкін.