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Україна має негайно впровадити стимули для будівництва зеленої генерації – асоціація адвокатів

Іван Гавриляк
glavcom.ua
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Україна має негайно впровадити стимули для будівництва зеленої генерації – асоціація адвокатів
Експерт навів основні кроки, необхідні для розвитку розподіленої генерації електроенергії в Україні
ілюстративне фото: Depositphotos

Україні потрібно прискорювати будівництво зеленої генерації – експерт

В Україні гостро стоїть проблема нестачі енергетичних потужностей, тому держава має терміново запроваджувати заходи з прискорення будівництва розподіленої генерації. Про це заявив Валентин Гвоздій, заступник голови Національної асоціації адвокатів України, голова наглядової ради «Укргідроенерго». 

«Зважаючи на масштаб пошкоджень... виникла нагальна потреба в прискореному будівництві та/або розміщенні нової розподіленої генерації шляхом, зокрема, вжиття скоординованих організаційних, регуляторних, правових та економічних заходів», – сказав Гвоздій.

При цьому він навів основні кроки, необхідні для розвитку розподіленої генерації електроенергії в Україні. Зокрема, експерт зазначив про потребу реформування законодавчої бази, а також апровадження системи підтримки для мікро- та малих генерацій (законодавчі механізми для стимулювання малих виробників електроенергії, «зелений» тариф тощо).

Разом з тим, на його думку, потрібно забезпечити захист інвесторів (захист від регуляторних ризиків, особливо стосовно «зеленого» тарифу і компенсацій за надлишки виробленої енергії). До інших пріоритетних заходів Гвоздій відносить модернізацію та розвиток енергетичної інфраструктури, а також фінансові стимули та підтримка.

«Державні субсидії та податкові пільги (запровадження програм державних субсидій, особливо для малих і середніх підприємств та приватних домогосподарств)», – додав Гвоздій.

Окрім того, держава має створити доступні кредитні програми, гранти, а також умови для залучення міжнародної підтримки (від Світового банку і ЄБРР).

Як повідомлялося, борг ДП «Гарантований покупець» перед ВДЕ складає близько 35,8 млрд грн.

На думку інвесторів, держава має пріоритезувати розвиток зеленої енергетики України конкретними рішеннями та діями, які стимулюватимуть інвесторів вкладати кошти в цю галузь, будувати нові електростанції та зменшувати дефіцит потужностей в енергосистемі України.

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Теги: будівництво держава Укргідроенерго пільги електроенергія

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