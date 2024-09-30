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Існування різних тарифів на розподіл електроенергії є економічно обґрунтованим – Каленков

Дарія Демяник
glavcom.ua
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Існування різних тарифів на розподіл електроенергії є економічно обґрунтованим – Каленков
За словами Каленкова, уніфікація тарифних класів – це дуже поганий сигнал інвесторам
фото: depositphotos.com

Уніфікація тарифів за класами напруги це дуже поганий сигнал для інвесторів – експерт

Уніфікація тарифів за класами напруги, яку пропонує Нацкомісія з регулювання енергетики (НКРЕКП), є нелогічною та економічно необґрунтованою, а це рішення зашкодить українській економіці зараз і у майбутньому, оскільки одна група споживачів буде субсидувати іншу. Про це заявив президент ОП «Укрметалургпром» Олександр Каленков під час круглого столу в ICC Ukraine. 

За його словами, існування двох класів споживачів є обґрунтованим, оскільки витрати на енергозабезпечення різних груп відрізняються. Великі підприємства мають свою інфраструктуру, понижуючи трансформатори та інше. Вони самі утримують свою енергоінфраструктуру, а також в їх мережах значно менші втрати електроенергії.

«Уніфікація тарифів на розподіл суперечить європейській практиці, де існують різні класи. В Євросоюзі тільки одна країна має уніфікований тариф – це Мальта, де немає промисловості. Тому в європейських директивах рекомендовано уникати встановлення єдиного тарифу для всіх видів напруги», – додав Каленков.

За його словами, впровадження таких змін потребує обговорення з промисловими споживачами електроенергії.

«Ми потребуємо фахової дискусії, у межах якої можна обговорювати, чи це має бути два класи, чи три або навіть більше (така практика є). Також потрібно правильно оцінити витрати, що дає змогу вийти на конкретний тариф», – зазначив президент ОП «Укрметалургпром».

Також, за словами Каленкова, уніфікація тарифних класів – це дуже поганий сигнал інвесторам, як діючим, так і потенційним, оскільки для них важлива прогнозованість.

Як відомо, після призначення нового голови та членів, Нацкомісія з регулювання енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) вирішила повернутися до розгляду питання уніфікації тарифів на розподіл електричної енергії.

Натомість міжнародне Енергетичне співтовариство закликало НКРЕКП відмовитися від цього наміру. Як заявив у Співтоваристві, позиція Нацкомісії – необґрунтована, а сам намір є незрозумілим. Також там нагадали, що основний принцип регулювання мережевих тарифів викладено у статті 18 Регламенту 2019/943: він передбачає, що тарифи повинні відображати витрати та бути прозорими.

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Теги: енергетика НКРЕКП тарифи електроенергія Україна

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