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В Україні може з'явитися «приватна ППО»: офіцер ЗСУ розповів подробиці

Надія Карбунар
glavcom.ua
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В Україні може з'явитися «приватна ППО»: офіцер ЗСУ розповів подробиці
Дердава може дозволити приватним компаніям встановлювати для захисту системи ППО
фото з відкритих джерел

Ініціатива могла б зменшити навантаження на військовий бюджет

Приватним підприємствам в Україні можуть дозволити встановлювати системи ППО. Про це повідомив в ефірі «Апостроф TV» Павло Кишкар – підполковник, старший офіцер командування сухопутних військ ЗСУ.

«Є розроблений за моєю співучастю законопроєкт щодо приватного ППО. На запит, зокрема, великих компаній. Які готові за свої гроші встановлювати засоби. Безумовно інтегруються ці засоби в загальну систему ППО. Але це б зменшило навантаження на бюджет військовий. Цього чомусь не сприймають», – сказав Кишкар.

Він також зауважив, що наразі держава не дає можливості проходження військової підготовки в приватних кампаніях. На думку військового, це впливає на якість підготовки.

«Більшість фахової підготовки людина отримує в підрозділі. Фахова підготовка виростає у своїй якості. Але те, що напружує – держава затягнула на себе відповідальність з підготовки, зокрема і фахової. Навіщо це робити? А якщо це різні комплекси? Ми можемо віддати це приватним структурам. А командир чи якась комісія хай оцінює. Немає в цьому жодних проблем. Вам треба якість, чи вам треба, щоб обов'язково через Міноборони пройшло?, – додав Кишкар.

Він також прокоментував рівень підготовки українських військових у країнах НАТО. За словами військовослужбовця, там українці можуть пройти загальну воєнну підготовку, яка є «достатньо якісною»:

«А злагодження і ведення конкретної техніки, конкретних інструментів впливу на ворога – це вже питання до командирів і до фахової підготовки тут в Україні. Я не вірю, що загальна підготовка, зокрема, й інструментами країн НАТО, вона буде достатньою. І команди – це офіцери, які пройшли певний бойовий шлях. Вони призначаються командирами бригад, вони правильно розуміють і перемішують людей, які мають бойовий досвід з тими, хто його не має».

Раніше міністр оборони Нідерландів пояснив, чому НАТО не закриває небо над Україною. 

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Теги: бюджет Міноборони гроші українці держава системи ППО законопроєкт

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