Чи буде підвищення цін на електроенергію для населення: деталі від гендиректора Yasno

Yasno не повідомляли про тарифи на електроенергію для населення

Гендиректор закликав українці довіряли лише офіційним джерелам інформації щодо підвищення тарифів

Гендиректор енергетичної компанії Yasno Сергій Коваленко заявив, що поки не планується підвищення цін на світло для населення. Про це він написав у Facebbok.

Сергій Коваленко наголосив, що лише Кабінет міністрів приймає рішення щодо зростання цін на електроенергію.

«По-перше, YASNO і представники нашої компанії нічого не казали про тарифи на електроенергію для населення. По-друге, це питання знаходиться виключно в компетенції Кабміну. І від них теж не було ніяких заяв та оголошень», – йдеться у заяві.

Гендиректор додав, щоб українці довіряли лише офіційним джерелам інформації: «По-третє, довіряйте офіційним джерелам інформації, а не чуткам від «експертів», які вирішили використати бренд для підсилення своїх фантазій».

Нагадаємо, Місія ООН з моніторингу дотримання прав людини в Україні прогнозує, що цієї зими українцям слід очікувати відключення електроенергії тривалістю від чотирьох до 18 години на добу.

Варто зазначити, чиновники в уряді заявляють, що до кінця жовтня та в листопаді проблем із енергопостачанням в Україні не буде. Також вони висловлюють надію, що цьогорічна зима пройде також майже без відключень, як і минулого року.

Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури розпочало будівництво третього рівня пасивного захисту на підстанціях НЕК «Укренерго», але міжнародні партнери не бачать доцільності фінансування такого дорогого проєкту до проведення випробувань цієї технології. Раніше колишній голова «Укренерго» Володимир Кудрицький повідомляв, що енергетичні об’єкти України матимуть три рівні захисту у вигляді інженерних укріплень на випадок російських атак.

Крім того, Єврокомісія працює над збільшенням максимального обсягу постачання електроенергії в Україну. Країни G7 та інші партнери від початку повномасштабного вторгнення Росії зібрали понад $4 млрд на відновлення енергетичної інфраструктури України.