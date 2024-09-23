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Блінкен розповів, скільки коштів спрямували партнери на відновлення енергетики України

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Блінкен розповів, скільки коштів спрямували партнери на відновлення енергетики України
Після повномасштабного вторгнення РФ в Україну країни G7+ мобілізували понад $4 млрд на відновлення української енергосистеми
фото з відкритих джерел

Держсекретар США заявив, що майбутня зима буде складною для України

Країни G7 та інші партнери від початку повномасштабного вторгнення Росії зібрали понад $4 млрд на відновлення енергетичної інфраструктури України. Про це заявив державний секретар США Ентоні Блінкен на міністерському засіданні у форматі G7+ у Нью-Йорку щодо підтримки енергосектору України, повідомляє «Укрінформ».

«Ми разом, країни G7 та інші партнери, впродовж останніх двох років працювали над мобілізацією ресурсів для України, для її народу, щоби забезпечити їм необхідні енергоносії, і щоби країна могла постачати електрику людям», – сказав Блінкен.

За словами посадовця, лише за останні понад два роки, після повномасштабного вторгнення Росії, «країни G7+ мобілізували понад $4 млрд, і цей процес триває». Він наголосив, що лише за останній місяць про нові внески оголосили Німеччина, Нідерланди та інші країни.

У червні віцепрезидентка США Камала Гарріс повідомила про виділення $500 млн на енергетичні потреби, а минулого місяця США виділили ще $300 млн, збільшивши внесок Америки в цьому секторі до $1,8 млрд.

«Ці кошти є важливими, але що насправді має значення – це те, щоб вони реалізовувалися на практичні потреби та допомогли нашим українським друзям пережити майбутні місяці», – зазначив Блінкен.

Держсекретар США наголосив, що майбутня зима буде складною для України. «Тому наші країни щодня працюють разом, щоби надати Україні те, що їй потрібно, аби пережити зиму», – додав він.

Нагадаємо, в уряді чиновники заявляють, що до кінця жовтня та в листопаді проблем з енергопостачанням в Україні не буде. Також вони висловлюють надію, що цьогорічна зима пройде також майже без відключень, як і минулого року.

Як повідомлялося, у зв'язку зі скасуванням графіків погодинних відключень із 9 вересня в Україні зростає рівень споживання електроенергії.

До слова, Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури розпочало будівництво третього рівня пасивного захисту на підстанціях НЕК «Укренерго», але міжнародні партнери не бачать доцільності фінансування такого дорогого проєкту до проведення випробувань цієї технології. Раніше колишній голова «Укренерго» Володимир Кудрицький повідомляв, що енергетичні об’єкти України матимуть три рівні захисту у вигляді інженерних укріплень на випадок російських атак. 

Крім того, Єврокомісія працює над збільшенням максимального обсягу постачання електроенергії в Україну. 

Як повідомлялося, місія ООН з моніторингу дотримання прав людини в Україні (ММПЛУ) прогнозує, що цієї зими українцям слід очікувати відключення електроенергії тривалістю від чотирьох до 18 години на добу.

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Теги: зима Ентоні Блінкен США енергетика електроенергія

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