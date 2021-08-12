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    Україна все ще пасе задніх у розвитку «зеленої» енергетики, – ЗМІ

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    Уряд порушив зобов&rsquo;язання щодо оплати &laquo;зеленої&raquo; електроенергії, заборгувавши 18,4 млрд грн боргу, що шкодить партнерству України з іноземними інвесторами у відновлювану енергетику - Україна все ще пасе задніх у розвитку «зеленої» енергетики, – ЗМІ
    Уряд порушив зобов’язання щодо оплати «зеленої» електроенергії, заборгувавши 18,4 млрд грн боргу, що шкодить партнерству України з іноземними інвесторами у відновлювану енергетику

    Розвиток відновлюваної енергетики в Україні сповільнився через політичні ризики та боргову кризу в галузі

    За рівнем частки споживання електроенергії з відновлюваних джерел у Європі Україна посідає передостаннє місце (8,1%), випереджаючи лише Люксембург.

    Про це повідомляє видання «Слово і діло» з посиланням на дані Євростату за 2019 рік.

    При цьому найбільша частка споживання – в Ісландії, Норвегії (78%), Швеції (75%) та Фінляндії (43%).

    Згідно з даними Держенергоефективності та Євростату, потужності об’єктів відновлюваної енергетики в Україні з 2014 року зросли на 8,26 ГВт. Найбільше зростання припало на 2019 рік, зокрема на сонячні електростанції.

    Як повідомлялось, розвиток відновлюваної енергетики в Україні сповільнився через політичні ризики та боргову кризу в галузі.

    Уряд порушив зобов’язання щодо оплати «зеленої» електроенергії, заборгувавши 18,4 млрд грн боргу, що шкодить партнерству України з іноземними інвесторами у відновлювану енергетику.

    Окрім того Кабінет міністрів планує ввести акцизний збір на «зелену» енергію в Україні в розмірі 3,2%. Проти такої ініціативи різко виступили міжнародні організації та галузеві об’єднання.

    Всі асоціації відновлюваної енергетики заявили, що наміри Кабміну запровадити акцизний збір на зелену електроенергію є порушенням наданих раніше гарантій державою та порушенням зобов’язань перед міжнародними інвесторами.

    Теги: енергетика альтернативна енергетика Люксембург
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    Україна все ще пасе задніх у розвитку «зеленої» енергетики, – ЗМІ